MAE presenta sus candidaturas a tres ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias

El Movimiento Alternativo Electoral (MAE) eligió la plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma para la presentación de sus candidaturas. “Esta formación política, con origen en una agrupación de electores, hace poco más de seis meses que está inscrita en el registro de partidos políticos, y a pesar de su reciente creación ha logrado presentar candidaturas a tres ayuntamientos, Cabildo y Parlamento de Canarias, concurriendo a la circunscripción autonómica en coalición con otra formación política de Gran Canaria e independientes de las distintas islas, bajo la denominación de ‘Ahora tú”, informa en nota de prensa.

En el acto, tomó la palabra en primer lugar el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, Enrique Catalá, refiriéndose a MAE como “el partido que responde a las necesidades de lo que los demás no han hecho”. Presentó a parte del equipo que le acompaña en su candidatura antes de desgranar los principales ejes del programa político de MAE Santa Cruz de La Palma, como “conseguir suelo para la construcción de vivienda, mejora de movilidad y accesibilidad, atención sociosanitaria exigiendo un centro de salud dotado adecuadamente en recursos humanos y materiales, un centro de día con servicio de respiro familiar, aprovechar la playa como centro de deporte y ocio, mantenimiento de instalaciones deportivas y crear una oficina municipal para captar fondos para las pymes. Especial referencia al ámbito educativo, premiando los logros de los estudiantes y ampliando la oferta de enseñanza superior. El gobierno transparente es otro de los objetivos para tener un ayuntamiento más cercano, con canales directos entre ayuntamiento y ciudadanía”, detalló.

Julián Delgado, presidente del partido, repite como candidato a la Alcaldía de Villa de Mazo. Hizo un repaso a los orígenes de esta formación y a las características de MAE, considerando “importante que se haya dado el salto a presentarse a instituciones supramunicipales”. Reconoció que “hay muchas personas capaces fuera de la política”, a las que invita a “dar el paso a participar de la noble tarea de la gestión pública”. Intentará que el mensaje de MAE “llegue durante estos días de campaña a la mayor parte de la población, reconociendo que el tiempo para prepararse a estas elecciones ha sido corto, teniendo no obstante las miras más allá del 28 de mayo”. No duda que “la labor de oposición puede ser útil si hay receptividad por quien gobierne, aunque aspiran a tener labores de gobierno en las instituciones donde se presentan. Destacó la independencia de MAE y agradeció a las personas que están en las candidaturas como a las que sin estar en ellas colaboran con MAE de distintas maneras”.

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la circunscripción insular, Roberto González, reconoció el crecimiento de MAE como “responsable de estar en condiciones de presentar la candidatura al Parlamento”. Hizo mención a varios “supuestos de decisiones legislativas que se han tomado en perjuicio de La Palma como la obligación que se ha impuesto a los propietarios de edificaciones que han quedado en medio de la lava, de demolerlas”. Lamentó que “los representantes del pueblo palmero no hubieran votado en contra. Será muy importante para nuestra isla que en la próxima legislatura La Palma esté representado por una fuerza política 100% palmera, que esté vigilante a las políticas y leyes que no tengan en cuenta las diferencias con otras islas más desarrolladas, para que La Palma no resulte perjudicada y pueda prosperar, reclamando que nuestra isla debe convertirse en un buen lugar para poder prosperar. La defensa del sector primario es irrenunciable para MAE, factor clave para la sostenibilidad y la calidad de vida. El candidato se comprometió a que, en caso de obtener representación parlamentaria, se creará un espacio de encuentro para conocer directamente de las personas sus necesidades”.

Por último, la candidata al Cabildo de La Palma, Dulce García, afirmó que la “lista insular representa a toda la agrupación”. Defendió que MAE “es diferente, por no tener un anclaje de partido, porque las anclas de MAE son los valores profesionales y personales que se aportan a MAE”. Mostró su preocupación por “el retroceso de la isla en los últimos años. Presentó los tres ejes principales del programa insular: el desarrollo económico alejándonos del inmovilismo con desarrollo turístico acorde a nuestra realidad, de calidad que aprecie nuestros valores, un turismo distinto que ya existe en otros lugares”. También destacó que “el sector primario debe aspirar a la calidad, con sellos de calidad y excelencia. Debemos aspirar a una cesta de la compra saludable, de calidad, de kilómetro cero. Igualmente debe reforzarse los recursos científicos y tecnológicos, no quedándonos atrás en esta carrera. No dejó pasar por alto la candidata ”el recurso agua, defendiendo su gasto eficiente, con una transición a lo público, recuperando recursos hídricos y evitar las pérdidas de agua“. ”El transporte de energía exige su mejora así como potenciar las renovables. Defiende una Administración más ágil, para lo cual debe adelgazar, más eficiente, reduciendo puestos de confianza y organismos interpuestos“. Exigió que el Centro Vulcanológico Nacional esté en La Palma, finalizando su intervención afirmando que ”somos futuro“.