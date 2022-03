Nieves Lady Barreto: “Ahora que el problema de la gasolina afecta a todas las islas, el Gobierno no podrá seguir mirando para otro lado”

Coalición Canaria reclama al Gobierno de Canarias que “rebaje el impuesto autonómico sobre el combustible para atajar la subida de precios que padecen desde hace años La Palma, El Hierro y La Gomera y que ahora afecta de manera generalizada a todas las islas”, informa en un comunicado.

“Llevamos más de dos años pidiendo al Gobierno que se aplique una bonificación del impuesto del combustible en las Islas Verdes como solución al sobrecoste que sufren de manera permanente y no han hecho nada”, recuerda Nieves Lady Barreto.

“El Gobierno encargó un informe que concluye que el problema es la competencia, pero eso no es algo que pueda solucionarse, por lo que debe ponerse en marcha alguna acción”, dice.

La diputada de CC confía en que “ahora que el problema se ha generalizado a todas las islas el Gobierno no siga mirando para otro lado y el presidente ponga en marcha una solución que hasta ahora no han aplicado para La Palma, La Gomera y El Hierro”.

La rebaja del impuesto autonómico es una medida “viable y razonable, que tendrá repercusión directa en el precio del combustible que pagan los ciudadanos y las empresas, siempre y cuando el Gobierno, además, vigile los precios”, explica la diputada palmera. “Ya podría estar creado el Observatorio de Precios que el Parlamento de Canarias aprobó hace dos años. Es, además, la medida que están recomendando al Gobierno los expertos en economía”, asegura.

“CC ha planteado una decena de veces en el Parlamento que solo actuando sobre el impuesto autonómico se puede rebajar el precio de la gasolina”, afirma.

“En La Palma, por ejemplo, el combustible ha experimentado hoy una nueva subida hasta quedarse muy cerca de 1,50 euros el litro de gasoil y 1,60 el litro de gasolina 95”, explica Barreto.

“Solucionar este problema es cuestión de voluntad política y espero que la voluntad que no han tenido para resolver un problema que ahoga las economías de La Palma, El Hierro y La Gomera la tengan ahora para no perjudicar la economía de toda Canarias”, añade la diputada. “Lo que no es una solución es no hacer nada”.