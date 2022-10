Nieves Lady Barreto: “La deducción del 60% del IRPF inyectaría 54 millones cada año a La Palma”

“Al Estado solo le costaría una media de 54 millones de euros al año la reducción del 60% del IRPF en La Palma aprobada en julio por el Congreso de los Diputados”. Así lo han explicado este lunes los diputados regionales de CC Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez con datos del Ministerio de Hacienda, según los cuales, la recaudación media del Impuesto sobre la renta de los años 2018, 2019 y 2020 ha sido de 89,6 millones. “Descontando el 60%, el Estado dejaría de ingresar unos 54 millones cada año”, aseguran.

“Es una cantidad ridícula dentro de un presupuesto estatal de más de 585.000 millones de euros. Es, exactamente, el 0,01% del presupuesto estatal”, explica Barreto, secretaria insular de CC. “No puede ser que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 haya 700 millones para prorrogar el bono gratuito de tren en la Península, pero no haya 54 millones para La Palma, o que el Gobierno haya destinado 40 millones para rescatar de la quiebra a una cadena de clínicas dentales, pero no encuentre 54 millones para La Palma. Y así, muchas más cosas. No hay justificación razonable”, añade.

“Para todas las personas que vivan en la isla y a las que se le aplique algún tipo de retención del Impuesto sobre la renta, supone un incremento de los ingresos mensuales, con independencia de que tengan que hacer o no la declaración de la renta una vez al año”, dice.

“Así, quien ingrese el salario mínimo interprofesional, cobrará 149 euros más al mes; quien tenga un salario de 20.000 euros anuales, 208 euros más al mes; para un salario de 30.000 euros anuales, 358 euros más al mes. Un autónomo que pague en torno a 400 euros de IRPF, solo tendría que ingresar 160 euros si se aplica la bonificación, incluidos los ganaderos, que tan mal lo están pasando. Beneficia también a quien cobra paro o recibe una pensión o subsidio”, detalla.

“Al final se trata de dejar en La Palma parte del dinero que se genera en La Palma para ponerlo en el bolsillo de la gente y que así puedan consumir más, pagar sus alquileres, ahorrar, invertir o pagar los gastos extra de su negocio, por ejemplo”, señaló Nieves Lady Barreto

“Y frente a esta medida necesaria y positiva, nos encontramos las falsas afirmaciones del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que la ha calificado de ilegal y ha llegado a decir que solo beneficia a los ricos. Es tan legal como lo es en Ceuta y Melilla, donde esta rebaja del IRPF se aplica desde hace años, y beneficia, de manera directa y también de manera indirecta, a todos los palmeros. Quien recibe el salario mínimo profesional o una pensión no es rico”, subraya.

Nieves Lady Barreto también se refirió “al miedo del Gobierno de España a sentar un precedente para futuras catástrofes”. A este respecto, Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, apuntó la necesidad de “singularizar esta catástrofe, porque no es igual que ninguna otra, porque en ninguna otra desaparece el suelo. Si los ayuntamientos pueden diferenciar que es una situación extraordinaria, completamente diferente a cualquier otra, y actuar en consecuencia, ¿por qué no puede hacerlo el Estado?”.

Para Sergio Rodríguez, “la reducción del IRPF es la única medida estructural para la economía de la isla que se ha puesto sobre la mesa y que inyecta de manera real dinero en los bolsillos de los palmeros. Es una medida positiva para todos, también para los afectados, porque recibirán más dinero mensualmente en sus nóminas y porque se beneficiarán indirectamente de esa inyección de dinero en la economía palmera”, añadió“.

Rodríguez alertó, además, de la “profunda decepción que ha supuesto para todos comprobar que en los PGE de 2023 solo aparecen como fondos extraordinarios para La Palma 30 millones de euros para el plan de empleo –qué casualidad que sea la mitad de dinero que este año y que solo alcance para llegar hasta junio, justo después de las elecciones- y 6 millones que es la mitad del dinero para el futuro plan de vivienda de Puerto Naos y La Bombilla”.

“La isla ha perdido bajo la lava en torno a 1.000 millones de euros en patrimonio privado e infraestructuras públicas. Necesitamos recuperar esos 1.000 millones y otros mil más para poder quedarnos mejor de lo que estábamos antes del volcán. Nadie se puede creer que el Estado no puede poner en los presupuestos 2000 millones repartidos a lo largo de los próximos 5 años para dar respuesta a lo perdido y para nuevas infraestructuras”, afirmó el secretario insular de Organización de CC.

“La Palma necesita un compromiso claro, nítido, medidas estructurales y no solo tiritas. La única manera de acabar con la incertidumbre y el nerviosismo de la gente es poner en los PGE el dinero que necesita la isla”, añadió.

Para ello, Barreto y Rodríguez han vuelto a pedir “unidad y cierre de filas” a todas las fuerzas políticas de la isla para “lograr poner en los PGE de 2023 fondos específicos para la reconstrucción de la isla de manera plurianual e incorporar la reducción del 60% del IRPF”.

Ambos concluyeron la rueda de prensa reclamando al Cabildo “que levante la cabeza, que deje de rendir pleitesía a Pedro Sánchez y a Ángel Víctor Torres y que sea valiente y empiece a exigir lo que necesita La Palma, algo que no está haciendo porque uno y otro se deben el sillón”.