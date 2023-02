Nieves Lady Barreto: “Es la quinta vez que CC denuncia en el Parlamento la situación insostenible del Hospital de La Palma y Sanidad sigue sin hacer nada”

La diputada palmera de CC Nieves Lady Barreto “volvió a denunciar en el Parlamento, ante el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, la situación insostenible del Hospital de La Palma”, informa el partido en nota de prensa. “Es la quinta vez que intervengo para pedir una solución y, lejos de mejorar, la situación no hace más que empeorar porque no se ha hecho nada para remediarlo”.

“En el Hospital de La Palma el tiempo de espera para una consulta con especialista no ha hecho más que empeorar en los últimos años. En 2019, antes de la pandemia, la media de espera era de 63 días; en 2020, en plena pandemia, eran 89 días; en 2021, se volvió a datos de prepandemia con 63 días de espera, pero en 2022 y en lo que llevamos de 2023 la espera ya es de más de 100 días. Es la lista de espera más larga de todas las islas no capitalinas”, asegura.

“Los hospitales de Fuerteventura y Lanzarote atienden a una población mayor y tienen a más personas en lista de espera, pero las atienden en la mitad de tiempo”, detalla Nieves Lady Barreto. “Si en el Hospital de La Palma no hay falta de especialistas, tal y como me ha asegurado el consejero de Sanidad cada vez que le he preguntado, ¿a qué se debe entonces esta lista de espera de más de 100 días? ¿es un problema de gestión del Hospital?”, plantea.

Nieves Lady Barreto también alertó de que “para las pruebas complementarias los palmeros esperan 458 días de media y explicó que los resultados de las ecografías, que son las pruebas más habituales, tardan hasta 15 días en llegar porque hay un problema informático en el Hospital que nadie ha sabido solucionar desde hace meses”.

“Hay, además, más cambios y cancelaciones que nunca en las citas y aquellas personas a las que se les cancela una consulta sin nueva fecha se quedan en el limbo, ni siquiera cuentan en la lista de espera”, añade.

“¿Qué es lo que está pasando en el Hospital?”, preguntó la diputada en su intervención ante el pleno del Parlamento. “El propio consejero de Sanidad cada vez que le pregunto admite que la situación no es normal y reconoce que no tiene nada que ver ni con la pandemia ni, posteriormente, con el volcán, pero no aporta ni explicaciones ni soluciones”.

Barreto señaló, además, que “existen obras paradas como la de la sala de angiografía, para atender infartos e ictus, que se inició en febrero del año pasado y luego se paró sin explicaciones y que no se sabe nada de las obras para arreglar las partes del Hospital que se mojan cada vez que llueve”.

Para Nieves Lady Barreto, “la única conclusión ante la situación insostenible del Hospital de La Palma es que el problema es la gestión o, mejor dicho, la mala gestión” y reclama de nuevo al consejero de Sanidad que “intervenga”.