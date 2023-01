Nieves Lady Barreto reclama al PP y al PSOE que “dejen el interés partidista y trabajen de una vez por sacar a la Isla adelante”

Nieves Lady Barreto, consejera de Coalición Canaria (CC) en la primera Corporación de La Palma, “cerró este viernes el pleno del Cabildo con una reflexión sobre la actitud del PP y el PSOE al frente de una institución a la que intentan degradar en beneficio de sus fines partidistas y personales”, se indica en una nota de prensa de CC. Reclama, se destaca en la nota, “al PP y al PSOE que dejen el interés partidista y trabajen de una vez por sacar a la Isla adelante”.

Barreto, señala, inició su intervención recordando la última llamada a “la unidad del presidente Mariano Zapata” y poniendo “en evidencia su incoherencia”. “El pasado 3 de enero, el presidente del Cabildo convocó en solitario a los medios de comunicación para hacer balance del año 2022 como recta final de la legislatura, un año especialmente complejo tras la erupción volcánica”, recordó. “Llama la atención que, siendo este un gobierno de pacto, el balance lo hiciera solo el presidente, y llama todavía más la atención que dedicara una buena parte de ese supuesto balance a atacar a la oposición, al tiempo que nos reclamaba nuevamente unidad”, dijo.

“Y me gustaría ponerlo en contexto, porque así quizás se entienda mejor lo que llevamos mucho tiempo diciendo: un presidente que da en solitario una rueda de prensa de balance y que dedica parte de esa rueda de prensa a atacar a la oposición vuelve a pedir unidad”, siguió diciendo Nieves Lady Barreto. “Debe ser la unidad del ‘todos conmigo o contra mí’. Y puede que el PSOE le haya comprado esa versión tan particular de lo que es la unidad, pero nosotros no”, aseguró la consejera de CC.

“¿Qué nos están pidiendo? ¿que nos callemos? ¿que apoyemos decisiones que van a causar daño a la Isla? ¿que apoyemos decisiones de cosas que al final no van a tener resultado? ¿que apoyemos decisiones que a veces solo buscan beneficios particulares?”, preguntó Barreto.

La consejera de CC, se apunta en la nota, siguió señalando que “nos piden unidad, pero nos dejan fuera de todo, como si no formáramos parte de este Cabildo” y recordó que “esta misma semana, el presidente del Gobierno de Canarias, el consejero de Transición Ecológica y la consejera de Agricultura vinieron a presentar los borradores de los dos nuevos decretos para la reconstrucción y en algo tan importante para nuestra Isla, en algo en lo que no hemos dejado de presentar propuestas durante este año -más de un centenar- nos volvieron a dejar fuera, como en todo, al margen”.

“Como este ejemplo podría poner cientos, unos más toscos y otros más sutiles y otros infantiles, como el reiterado y ya cansino desprecio de no pasarnos invitación a muchos actos. Esta debe ser la unidad ‘versión 3.0’: a la oposición, nada de nada”, añadió.

Nieves Lady Barreto señaló a ambos partidos -PP y PSOE- como “responsables de la ruptura y de la degradación del Cabildo, una institución de la que hacen un descarado uso partidista, sin pudor, sin vergüenza, sin el más mínimo respeto por lo que representa sentarse en esos sillones. Uno de los ejemplos más graves fue la utilización de la institución para atacar a expresidentes del Cabildo por algo que nada tenía que ver”.

“Intentan degradar a la institución convirtiéndola en un instrumento de propaganda del partido: a nadie se le escapa el uso de las redes sociales y de los medios del Cabildo para la difusión de vídeos familiares navideños; a nadie se le escapa que el diseño de la publicidad institucional de la Corporación es prácticamente idéntico al diseño de la propaganda del PP; a nadie se le escapa que los panfletos que buzonea el PP se llenan con campañas y planes del Cabildo... No se le escapa a nadie, excepto al grupo del PSOE, al que todo se le escapa porque deben estar muy ocupados mirando firmemente al suelo agarrados al sillón”, apuntó.

“Intentan degradar a la institución -siguió diciendo Barreto- cuando no distinguen los intereses particulares de los intereses públicos, cuando usan la web del Cabildo y sus redes sociales para insultar a la oposición, porque no distinguen entre partido e institución. O sí lo hacen, y todavía es peor. En la web del Cabildo hay notas de prensa que quedarán en la hemeroteca para la historia donde se nos tacha de miserables. Esa indignidad dice mucho más de ustedes que de nosotros”, agregó.

“Juegan ustedes a hacer política, pero han convertido esto en una obra de teatro. Ruedas de prensa, anuncios, planes y más planes que no se hacen realidad, palmaditas en la espalda y ‘yo me callo lo tuyo si tu te callas lo mío’, y en La Palma, mientras tanto, no se hace nada”, indicó.

“Lo malo de vivir siempre en un perpetuo teatro es que dejan de ser creíbles”, señaló la consejera de CC al grupo de Gobierno. “Por el camino, hemos perdido 4 años más en una isla que ya hace mucho que no se puede permitir perder más tiempo, y de lo que teníamos, mucho se lo llevó el volcán. Y les recuerdo que hace más de 10 años que Coalición Canaria no ostenta la presidencia del Cabildo y ya no cabe, porque no es creíble, acusarnos de ser los culpables de todo”.

“La Isla ha tenido la desgracia histórica de tener que afrontar la catástrofe del volcán con un gobierno que cree que se gestiona con una nota de prensa y con una foto; que calla, que no lucha y que no reclama y que hace un infinito esfuerzo por vender lo que no hace”, concluyó Nieves Lady Barreto.