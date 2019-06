“La oposición de CC en el Parlamento de Canarias será leal pero exigente”

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), que es el órgano más importante entre congresos del partido nacionalista, realizó este sábado en Santa Cruz de Tenerife una valoración de la situación política del último mes, “que ha permitido una análisis en profundidad de los datos”, aseguró la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño.

La formación nacionalista canaria ha valorado positivamente el incremento del número de votos recibidos en los dos recientes comicios electorales y el liderazgo del partido en numerosas instituciones de Canarias, a pesar de que los acuerdos posteriores no hayan permitido a CC-PNC estar presente. “Nuestro compromiso y el respaldo electoral que los ciudadanos de Canarias nos han dado, nos permiten seguir trabajando para liderar los grandes asuntos de Canarias, en algunos sitios donde estamos gobernando y, en otros, en la oposición, donde nos ha tocado estar”, aseguró González Taño.

Es el caso del Parlamento de Canarias, donde la secretaria de Organización de Coalición Canaria ha anunciado que el partido “va a tener un papel activo en la oposición con el liderazgo de Fernando Clavijo, para conseguir los retos que nos hemos marcado: la defensa de Canarias y la defensa de nuestro fuero. Que nadie tenga ninguna duda sobre esto. Nuestra oposición será leal, pero exigente. Nuestro liderazgo en la oposición en el Parlamento de Canarias va a ser claro, contundente y rotundo en la defensa de los intereses de los canarios y canarias, y en la defensa de nuestro fuero frente a partidos que tienen su eje de decisión fuera de Canarias y que hasta el momento no han defendido como nosotros creemos los intereses de Canarias”.

En esta línea y bajo esta óptica de trabajo, Guadalupe González Taño anunció que CC-PNC ha aprobado “la organización de nuestro grupo parlamentario, teniendo como presidente a Fernando Clavijo, como portavoz a José Miguel Barragán, y como portavoces adjuntos a Narvay Quintero y Beatriz Calzada. Ese será el equipo con el que vamos a llevar el trabajo del grupo parlamentario, acompañados del resto de miembros del grupo parlamentario”.

En cuando a la designación de la persona que correspondería a Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en la votación del Senado, González Taño señaló que “el Consejo Político Nacional la ha delegado en el Comité Permanente Nacional del partido, puesto que todavía estamos con la reestructuración del grupo y aún queda tiempo para abordar esa designación”.

“Estamos debatiendo el plan de trabajo para los próximos meses, que incluye la defensa de nuestro fuero en todos los ámbitos en los que estamos presentes: Congreso, Senado, Parlamento de Canarias, pero también en la mayoría de las instituciones canarias”, explicó la secretaria de Organización nacionalista, quien advirtió que “nuestro compromiso y el eje de trabajo de los próximos meses, estemos en la oposición o en el gobierno en cada una de esas instituciones, pasa por seguir reivindicando lo que nos corresponde en el ámbito estatal. Así como seguir luchando por la defensa y el desarrollo de un Estatuto de Autonomía y un Régimen Económico y Fiscal, que son claves para el futuro de los canarios y canarias”.

Guadalupe González Taño finalizó su intervención señalando que el Consejo Político Nacional ha respaldado totalmente a las personas que han llevado el peso de las negociaciones en esta etapa y también a los equipos negociadores en todas las instituciones donde hemos estado. “Se ha hecho con lealtad, buscando el interés de Canarias por encima de todo, y hemos dado muestras más que suficientes con personas que tenían todo el derecho del mundo a reivindicar un papel clave en esos acuerdos, y que sin embargo cuando fue necesario pusieron su cargo a disposición. Desde la generosidad y la lealtad con nuestros objetivos, y con los canarios y canarias, hemos negociado y hemos tratado de llegar a acuerdos. Y donde no lo hemos logrado no ha sido porque no tuviéramos esos objetivos, sino porque no hemos logrado el pacto. Nunca hemos traicionado nuestros principios básicos”.