Oramas traslada las peticiones de los autónomos de La Palma al Congreso de los Diputados

La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, trasladó al Gobierno del Estado este martes en el pleno de la Cámara baja las peticiones de los autónomos de La Palma y reclamó para ellos “ayudas permanentes” para aquellos afectados por la erupción volcánica, indica CC en una nota de prensa. La diputada nacionalista sostuvo que cientos de autónomos y de pequeñas y medianas empresas en la Isla “están desesperados por la falta de ayudas y por el peso de una burocracia que les asfixia”.

Oramas enfatizó que “han perdido su trabajo, su casa, su patrimonio” situación que se traslada “en muchos casos también a sus hijos y familiares que también perdieron todo lo que tenían”. En este esta dramática situación, señaló, los afectados “siguen pagando impuestos, pese a lo que se les había prometido, muchos de ellos han tenido que afrontar en diciembre el pago de las cantidades a cargo del IRPF”.

La portavoz de los nacionalistas canarios, se añade en la nota, "dio un paso más allá sobre la situación económica y social de la Isla" y aseguró que “los que no han podido continuar la actividad se han rendido y tendrán que afrontar una nueva vida; y los que han decidido seguir adelante tienen que seguir pagando a la Seguridad Social, lo que significa que de los 661 euros que reciben más de 200 salen según entran”. Y muchos de estos autónomos y autónomas que han decidido "no rendirse", dijo, se han visto obligados a“vivir de ayudas de Cruz Roja o Cáritas o de los Servicios Sociales”.

En este contexto, Ana Oramas reprochó al Estado que en este escenario “a día de hoy ni siquiera saben si las ayudas que reciben, como la de los expedientes de regulación de empleo temporal a las actividades afectadas por la erupción volcánica, van a seguir más allá del 28 de febrero” día en el que expira esta ayuda. A esto hay que añadir, prosiguió, que “las carreteras no se han recuperado, muchas de las zonas siguen aisladas y es imposible pensar que el 28 de febrero estas zonas sean accesibles y las carreteras se restituyan”.

Al respecto, sostuvo que “es impresentable que a personas que lo han perdido todo -este Gobierno- les obligue a seguir pagando la Seguridad Social, cuando no han podido recuperar sus ingresos” al tiempo que reclamó “la ampliación de las ayudas por cese de actividad más allá del 28 de febrero y que se les exonere de la Seguridad Social manteniendo la cobertura durante unos años mientras se recuperan”.

Oramas insistió que “las ayudas y prestaciones para los autónomos deben estar abiertas de forma permanente” y exigió “igualdad de trato para todos los autónomos” ya que, los que tributan por módulos “no reciben las mismas ayudas” que los que tributan por estimación directa, así como, aquellos parcialmente afectados “que solo reciben algún tipo de prestación si sus ingresos son muy bajos”.

La portavoz nacionalista denunció “la vara de medir” para dar unas ayudas que deniegan a los autónomos de La Palma que ingresan 800 euros o más al mes, situación que calificó de "incomprensible cuando el Gobierno del Estado acaba de aprobar una subida del Salario Mínimo para los trabajadores que son incapaces de aplicar para los autónomos de La Palma".

Ana Oramas aprovechó su intervención para referirse a la situación del sector primario, concretamente al cultivo del plátano. “Las fincas han desaparecido, otras se han secado por falta de riego, se han destruido los empaquetados”. Situación que "se repite en aquellos sectores o subsectores (transportistas, empresas de alquiler de coches…) que dependen del turismo y que no saben tampoco cual va a ser su futuro, ya que, se calcula que el 30 % de las plazas turísticas han desaparecido” y que “necesitan ayudas urgentes para cambiar su actividad, para invertir; ayudas y préstamos blandos que les garanticen fondos para reconstruir sus negocios”.

Por este motivo, y porque apuntó “más del 90% de las empresas de La Palma son autónomos y micropymes”, la diputada nacionalista reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez “certezas para La Palma” e insistió en la necesidad de garantizar medidas, entre ellas, “la ampliación de la prestación por cese de actividad; la igualdad de trato entre los autónomos que tributen por módulos y los que lo hagan por estimación directa; las jubilaciones anticipadas para quienes no puedan remontar sus negocios, teniendo en cuenta que muchos autónomos y autónomas afectadas tienen más de 60 años y no pueden esperar 5 ó 6 años por las ayudas o por la recuperación económica de la isla para recuperar su actividad; ayudas para inversión y préstamos blandos para quienes quieran reconstruir sus negocios” pero, sobre todo reclamó que los palmeros y palmeras “no se sientan solos tras el volcán, que no sientan que este Gobierno les ha abandonado a su suerte”, concluyó.

Tanto PSOE como Podemos, finaliza la nota, anunciaron en sus intervenciones el voto en contra.