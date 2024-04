Perdomo: “Clavijo no ha aprobado un céntimo para quienes perdieron sus viviendas en el incendio de Puntagorda y Tijarafe”

El portavoz del grupo Socialista del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, ha lamentado en nota de prensa que “el Gobierno de Canarias no ha aportado un céntimo a las personas afectadas por el incendio del pasado verano en el incendio forestal de Puntagorda y Tijarafe, que perdieron de forma total o parcial sus viviendas”.

Perdomo, en el marco de una moción presentada por el PP y debatida en el pleno, recordó que “el presidente Fernando Clavijo, de Coalición Canaria , en una visita el 27 de julio de 2023 a la zona afectada por el fuego, dijo literalmente que 'daremos respuestas a quienes perdieron su vivienda, su cultivo o su bodega. Los hechos han puesto de manifiesto que esta promesa no era otra cosa que mera propaganda, una vez más, del presidente Clavijo con la isla de La Palma”, recalcó el portavoz socialista.

“Estamos hablando hoy, en abril de 2024, de unas ayudas económicas por parte del Gobierno de Canarias que no existen”, recalcó. “¿A qué me suenan estas promesas incumplidas? ¿Qué se diría desde aquí si los colores políticos de los que gobiernan Canarias fuesen otros? Para los que todo llegaba tarde, ahora son los que no es que lleguen tarde, es que sencillamente no llegan”, agregó.

En esta línea, lamentó que “la demagogia del presidente del Gobierno llega tan lejos que en la presentación de la finca de la costa de Tazacorte recuperada, llegó a decir que la reconstrucción empieza en ese momento. Esta es una muestra más de cómo CC trata de engañar a la población, porque la reconstrucción de esa y otras fincas que están en proceso de reconstrucción, la carretera por la que accedió a esa zona el presidente y la conducción del agua fueron fruto de inversiones y de la gestión de gobiernos socialistas, por mucho que le pese”.

El portavoz socialista concluyó expresando “el apoyo de su grupo a las personas que se vieron afectadas por el incendio forestal y le dio la razón al presidente del Gobierno de Canarias, cuando dijo que La Palma está 'herida'. Es cierto, está herida, pero lo que no sabemos es quién la vendrá a sanar, porque tenemos claro que su Gobierno no lo hará”.