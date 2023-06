Pérez Sicilia quiere seguir siendo “la voz de los palmeros en el Senado” y Antona pretende compatibilizar su cargo de alcalde con el Congreso de los Diputados

El Partido Popular de Canarias, a través de su presidente, Manuel Domínguez, ha presentado a los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, en un acto que se ha desarrollado en Tenerife.

El palmero Borja Pérez Sicilia repetirá, el próximo 23 de julio, como candidato al Senado por La Palma, mientras que Asier Antona será número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en una lista que encabecerá Juan Antonio Rojas, y en la que también figuran Laura Lima, Manolo Gómez, Ainhoa Molina, Carmen Delia García y Noelia García Leal.

Pérez Sicilia ha señalado que “actualmente los que se prevé que puedan ser ministros o presidente del Gobierno de España futuro han sido nuestros compañeros en el Senado, con lo cual eso daría una línea directa a La Palma con el Gobierno de España”.

Además, destaca que “asumo este reto, nuevamente, con mucha ilusión y ganas de seguir siendo la voz de La Palma en el Senado, y seguir acercando esta institución a los problemas que vive la Isla Bonita. Mi mejor aval es el trabajo que he desarrollado en la Cámara Alta a lo largo de estos cuatro años, así como la labor de fiscalización que he llevado a cabo con el objetivo de que el Gobierno de España cumpla sus promesas con los palmeros. Los próximos cuatro años nos enfrentamos a grandes retos en La Palma, como la reconstrucción o seguir trabajando de la mano de nuestros autónomos, el sector turístico y el sector primario, y nadie mejor que el Partido Popular para liderar esos desafíos”.

Por su parte, Asier Antona ha mostrado su satisfacción, y ha destacado que “mi candidatura al Congreso de los Diputados no va a suponer un riesgo para mi principal objetivo que es ser alcalde de Santa Cruz de La Palma. Mi compromiso fue con la capital, y va a seguir intacto los cuatro años. Me he comprometido a dejarme la piel, y transformar a Santa Cruz de La Palma en una sociedad más moderna y atractiva para vivir e invertir, y eso es lo que haré durante estos años. No me voy a ir y no voy a dejar la alcaldía”.

Además, destaca que estar en el Congreso de los Diputados, “me va a permitir también tener una comunicación fluida con el Gobierno de España y sus ministros, a la hora de defender los intereses de la capital”.

Por último, ambos candidatos han señalado que “el próximo 23 de julio el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo llegará a La Moncloa para cambiar el sin rumbo en el que nos ha metido Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno. España, y especialmente Canarias, necesita ahora más que nunca las políticas de gestión del Partido Popular”.