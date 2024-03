El PP, preocupado por “la inacción” del Grupo de Gobierno del Cabildo en la carretera del Roque de Los Muchachos

El PP, en una nota de prensa, señala que “al Grupo Popular” en el Cabildo de La Palma “le preocupa la inacción del Grupo de Gobierno en cuanto a la carretera del Roque de Los Muchachos”.

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, señala, a través del consejero Carlos Cabrera, ha manifestado “su escepticismo ante las declaraciones del presidente del Cabildo en cuanto a la rehabilitación y mejora de la carretera de acceso al Roque de Los Muchachos”. “Nos preocupa enormemente que el presidente del Cabildo tenga más prisa en firmar la devolución del importe que en interesarse en conocer cómo está el expediente. Ha dejado atrás la defensa a ultranza, con argumentos técnicos y políticos, del mantenimiento de ese dinero en las arcas insulares para la ejecución de esta obra, por unas declaraciones para trasladar, además, un preocupante desconocimiento del asunto con nulo interés en la búsqueda de soluciones a ese problema. Ha manifestado públicamente que no sabía las razones por las se devuelve ese dinero”, explica Cabrera.

El consejero del PP hace referencia “al importe de devolución que solicitan al Cabildo de La Palma correspondiente a las subvenciones del Estado para la mejora de la carretera de acceso al Roque de Los Muchachos que la institución insular recibió en los años 2018 y 2019”.

“En la actualidad”, apunta, “se sigue ingresando partidas económicas para la ejecución de esa obra, la última fue a principios de 2024. ¿Qué ha hecho durante este tiempo de mandato para empezar la ejecución de la misma? Nada. Pronto, en los próximos meses, por esos importes que se siguen recibiendo en el Cabildo, vendrán más requerimientos y nos tememos que, con los objetivos que maneja este equipo de Gobierno especialmente preocupado por la gestión anterior y por la labor de la oposición que se realiza en estos momentos, unido a una escasa capacidad de gestión, no auguramos buenas noticias”, añade Carlos Cabrera.

“No entendemos que el presidente del Cabildo salga en los medios de comunicación diciendo que no le constan los motivos por los que no se ha ejecutado esta obra. No solo deja mal a los técnicos del Cabildo sino que demuestra la pasividad del Grupo de Gobierno ante esta problemática”, agrega.

“Además, aunque nunca es bueno que te requieran para proceder a la devolución de subvenciones, siempre hay que poner sobre la mesa todas y cada una de las razones técnicas, que las hay, los avances que se hayan producido, que los hubo, y todas las vicisitudes negativas que en estos últimos años hemos padecido en la Isla, para así tener los argumentos suficientes que garanticen la ejecución y la justificación de esa subvención. Pero, sencillamente, no se han preocupado ni se han ocupado del asunto. Les ha podido la mala política aunque se perjudique con ello a la Isla”, expone el consejero del PP.

“Le pedimos al presidente del Cabildo que se dedique a defender los intereses de esta institución que, en este caso no son otros, aunque se haya tardado en la inversión, que trasladar la necesidad de mantener esos fondos en la Isla y ampliar el periodo de justificación para ese dinero y el resto que se ha recibido y, al mismo tiempo, comenzar a ejecutar la rehabilitación de esta vía que, seguramente, será ya más fácil. Desgraciadamente esta petición caerá en un saco que ya está roto, gastado por las falsas promesas electorales, la inacción y la obsesión por los adversarios políticos sin que ya quede lugar para la acción política que lleve a nuestra Isla al desarrollo socioeconómico que prometieron en momentos de desolación y que hoy aumenta cada día”, concluye Cabrera.