Rodríguez desmiente el abandono de las instituciones científicas del Plan de Emergencia de La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha desmentido las informaciones sobre el abandono de los organismos científicos Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Instituto Geográfico Nacional (IGM) e Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) del comité de expertos del Plan de Emergencias de La Pal,a (Peinpal), aunque ha reconocido que desde hace varias semanas no asisten presencialmente a las reuniones.

El presidente no ha negado la existencia de “una problemática”, pero ha insistido en que no se ha abandonado el Peinpal, calificando la información al respecto como “interesada y mal intencionada”, y ha expresado su preocupación por “la introducción de incertidumbre” que no contribuye a abordar de manera efectiva los desafíos actuales.

Para abordar la situación, Rodríguez ha asegurado que mantendrá una reunión con los representantes de Involcan e IGN en la que planea enfocarse en la importancia del objetivo común y destacar la relevancia del trabajo presencial en el lugar de debate, específicamente en la comisión de expertos del Peinpal.

El presidente ha subrayado que el Cabildo trabaja para que todas las partes se sientan representadas en el proceso, buscando poner en común la información y los conocimientos para tomar decisiones informadas y evitar errores.

En cuanto a los posibles conflictos dentro del órgano, Rodríguez señaló que existen comportamientos contrarios al protocolo acordado y firmado por todas las partes “y que no se pueden permitir, tanto por una parte como por la otra”.

El presidente palmero afirmó además que estas cuestiones deben resolverse internamente y no deben salir a la luz pública.

Finalmente, el presidente mencionó que algunas instituciones científicas han solicitado un informe jurídico sobre su participación en la comisión de expertos, expresando dudas ante la presencia de denunciantes y denunciados en una causa penal sobre la gestión de la emergencia previa a la erupción volcánica.