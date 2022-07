Sergio Rodríguez (CC) solicita al ministro Bolaños que el Gobierno “cumpla cuanto antes con el acuerdo de rebajar el 60% del IRPF en La Palma”

El secretario de Organización de Coalición Canaria y alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha exigido este miércoles en persona al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno “cumpla cuanto antes con el acuerdo adoptado por el Congreso de rebajar el 60% del IRPF a las personas que residan en La Palma. He echado en falta en la comisión mixta que se ha celebrado hoy, donde estaban representadas todas las administraciones, el apoyo del Cabildo y del Gobierno de Canarias ante una reivindicación tan justa y tan necesaria para la recuperación de la economía de la isla”, dijo.

“No estamos en contra de que se apliquen otro tipo de ventajas fiscales”, señala, “las apoyaremos siempre, pero no podemos renunciar a esta” y alerta de que “sería la primera vez en la historia que el Gobierno de una comunidad autónoma y un cabildo renuncian a algo así. No he escuchado estos días la voz del presidente Mariano Hernández exigiendo que se cumpla lo acordado en el Congreso y me sorprende que no haya aprovechado la reunión de la comisión mixta para reclamar la aplicación de esta medida que beneficia a los palmeros”.

“Para que el acuerdo del Congreso se haga efectivo debe incluirse la bonificación fiscal en la Ley de IRPF, como ocurre con la bonificación del 60% del IRPF para Ceuta y Melilla, que es la misma que se está pidiendo para La Palma. También se puede incluir a final de año en la ley de presupuestos del Estado o regular en cualquier momento mediante un decreto ley, igual que con cualquier otra medida fiscal”, dice.

“La propuesta que CC sacó adelante con la única oposición del PSOE es de aplicación para toda la población que tenga una retención para el IRPF, incluidos quienes reciben el salario mínimo interprofesional, los pensionistas o los autónomos. Quienes dicen que esto es injusto supongo que dirán también que la ayuda de los 20 céntimos en la gasolina es injusta o el descuento de residente para los billetes de barco y avión o los bonos gratuitos para coger el tren en la Península, por poner solo unos pocos ejemplos. ¿O solo son injustas las medidas cuando no las proponen ellos?”, se pregunta.

No fue esta la única reclamación que Sergio Rodríguez hizo al ministro Bolaños, al que volvió a pedir una solución “para quienes no pudieron acogerse a la posibilidad de asegurar su casa durante los primeros días de la erupción o quienes sí pudieron asegurarlas, pero se las llevó la lava antes de cumplirse el periodo de carencia. Llevamos reclamando desde octubre una solución para estas personas y el Estado no ha encontrado una respuesta en 9 meses”, lamenta.

Rodríguez también ha pedido que “se defina ya la compensación al sector primario para la cosecha de este año, porque esto supone mucho dinero que deja de entrar a la Isla”, así como trabajar para dar certidumbre prioritariamente a los afectados, pero también al resto de la isla, poniendo en marcha medidas y marcando objetivos con plazos de ejecución y presupuesto“, afirma.