Ángel Víctor Torres (PSOE), nuevo presidente de Canarias tras 26 años de CC

El socialista Ángel Víctor Torres ha sido elegido este viernes presidente de Canarias por el pleno del Parlamento autonómico, en sustitución de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, partido que pasa a la oposición tras 26 años al frente del Ejecutivo regional.



Torres, de 53 años, ha obtenido el respaldo de PSOE, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), partidos que han alcanzado un pacto para conformar un gobierno de coalición.



El presidente de Canarias ha sido investido con el voto a favor de 37 diputados (25 del PSOE, 5 de Nueva Canarias, 4 de Sí Podemos y 3 de ASG) y el voto en contra de 31 (19 de Coalición Canaria, 10 del PP y 2 de Ciudadanos), con dos ausencias -una en las filas del PP y otra de CC-.



"Seamos un gobierno de carne y hueso, no un gobierno inaccesible", dijo emocionado Ángel Víctor Torres ante el pleno del Parlamento nada más ser proclamado.



En esas primeras palabras, situó el municipalismo y a los ediles que atienden directamente a sus vecinos como el modelo a seguir: "Ojalá podamos convertir al Gobierno de Canarias en el ayuntamiento de las ocho islas", porque ayuntamiento significa juntar.



Poco antes, en su última intervención antes de la votación, había proclamado que solo deben tener miedo al nuevo Gobierno de Canarias aquellos que quieran conservar sus privilegios o aquellos que pretendan decidir la política sin estar presentes en el Parlamento.



"Solo deben tener miedo quienes no quieran repartir la riqueza o los que quieran revertir los derechos logrados, como el matrimonio igualitario o las leyes contra la violencia machista", abundó Torres, quien tomará posesión el próximo martes.



"Que la mayoría no nos tenga miedo porque estarán con nosotros, en un ejecutivo y un Parlamento que defiende la justicia social, el desarrollo sostenible y una Canarias responsable, sostenible, que cuide el medio ambiente y con servicios básicos dignos", subrayó.



Ya investido, desde la tribuna del público la voz entusiasmada de un niño de cuatro años se impuso al estruendo de los aplausos con un sonoro "papi". Torres reconoció después que nunca olvidará esa llamada de su hijo.



En el abarrotado hemiciclo y entre felicitaciones y parabienes, Ángel Víctor Torres se abrazó con el socialista Jerónimo Saavedra, quien fue presidente regional en dos ocasiones, de 1983 a 1987 y de 1991 a 1993, cuando fue desalojado por una moción de censura de Coalición Canaria, que era su socio en el gobierno.



En su discurso de investidura, pronunciado el jueves, Torres se comprometió a que la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de los servicios públicos serán los ejes fundamentales del cuatripartito, lo que requerirá la adopción de reformas fiscales para financiarlas.



El cambio político, tras 26 años de gobiernos dirigidos por Coalición Canaria, permitirá "una Canarias mejor más justa en lo social, más solidaria en lo económico y más sostenible", en una región donde el 35% de la población está en riesgo de pobreza.



Entre las medidas sociales anunciadas, está una renta ciudadana de inclusión social, que se instaurará por ley y que permitirá sufragar los gastos básicos a quienes se encuentren en situación de pobreza o exclusión social.



El presidente saliente, Fernando Clavijo, defendió que Torres hereda una región "francamente mejor" que la que él recibió hace cuatro años, aseguró que su gobierno ha avanzado en la reducción de la pobreza y pidió a Torres que aclare cómo va a financiar la renta ciudadana.



Junto a CC, en la oposición estará el PP, cuyo portavoz, Asier Antona, ha avanzado que será el "muro de contención" a un gobierno "populista y de izquierda radical" que pretende "asfixiar" a impuestos a las familias canarias, una preocupación por la fiscalidad que compartió la representante de Ciudadanos, Vidina Espino.



Torres ha conformado un pacto de gobierno en el que el PSOE dirigirá siete consejerías y una cada uno de sus socios, con Román Rodríguez, de Nueva Canarias, como vicepresidente y consejero de Hacienda, Noemí Santana, de Sí se puede, como consejera de Derechos Sociales, y Yaiza Castilla como consejera de Turismo, Industria y Comercio.