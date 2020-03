“Realizaremos sondeos para conocer las posibilidades reales del acuífero del Túnel de Trasvase”

El consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, tras la celebración este lunes de un pleno extraordinario para abordar el problema de la sequía en La Palma, adelantó que “vamos a realizar sondeos para conocer las posibilidades reales del acuífero del Túnel de Trasvase, porque eso sí que nos permite entrar dentro y si fuera necesario, y posible, bombear agua”. Explicó que “aprovecharemos dos sondeos que había hecho la Dirección General de Aguas y eso nos permitiría poner agua en la zona alta de El Paso, pero estamos en periodo de investigaciones”, reconoció. Dijo que uno de los sondeos se localiza en una zona próxima al Túnel Nuevo y otro en las inmediaciones del Matadero, ambos en el municipio de El Paso. “A ver cómo están esos sondeos y si se puede trabajar en ellos, que no haya derrumbes; sondear es la solución más adecuada que han encontrado los técnicos para ver cómo se encuentra el acuífero”, subrayó cabrera.

En la sesión plenaria, que se celebró a petición de CC, Carlos Cabrera recalcó que “el planteamiento que nosotros hemos hecho es clarificar una serie de afirmaciones que no venían a cuento, que ponen en entredicho los propios acuerdos que se habían tomado en el Consejo Insular de Aguas”. “Entendemos que podemos suscribir convenios con distintas entidades, hay informes jurídicos que así lo dicen, y no entiendo ese empeño permanente de que no se puede suscribir acuerdos con entidades que no estén en el registro, están los informes jurídicos que dicen totalmente lo contrario”, insistió. “Creo que con esta posición se produce un perjuicio claro al sector, le hacen un daño muy grande, pero cada uno dice lo que quiere decir a pesar de que los informes digan lo contrario”, apuntó.

En la sesión plenaria extraordinaria de este lunes “hicimos un análisis de la situación hídrica de La Palma, que creo que es importante para tomar medidas hacer propuestas y adoptar decisiones; conocer qué capacidad hídrica tenemos, en los acuíferos, en los pozos y en los embalses porque, de lo contrario, estaríamos mirando al cielo sin saber realmente cómo vamos a acometer la solución”, señaló el consejero insular de Aguas. “Las medidas surgen para ver dónde se encuentra el agua, qué dificultades tenemos en las galerías; contamos con un conjunto de propuestas técnicas y políticas para aplicar a corto y medio plazo”, precisó.

“Entendemos que es necesario una actuación conjunta y hemos puesto en marcha la activación de pozos, el ahorro en las redes con la concienciación ciudadana y las inversiones infraestructuras hidráulicas que nos permitan que en el próximo verano tengamos más agua en el sistema”, aseguró. “Estamos a contrarreloj, tenemos serias dificultades, vamos a suscribir acuerdos con más pozos, con independencia de si están inscritos o no en el registro; poner agua en el sistema es nuestra obsesión”, afirmó.

Avanzó que “en el Túnel de Trasvase van a entrar los técnicos, aunque todos los informes se han elaborado sin entrar en él, pero hay una petición y se va a acceder al mismo aunque no creo que vayan a cambiar mucho los informes técnicos”, recalcó. “Hay que poner agua en el sistema a través de activar los pozos, hay gente que sigue empeñada en que no se activen porque continúan con una visión unilateral del problema, nosotros estamos trabajando en todos los niveles”, resaltó. “El agua de los pozos, en principio, es magnífica y puede resolver temporalmente la situación”, añadió.

Por su parte, el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, se mostró partidario de “sentarse a hablar para conocer la opinión del otro, ese es el buen camino para llegar a un entendimiento de cara a lo que es el futuro del agua en la Isla”. “Todos los planteamientos se llevarán al Consejo Insular de Aguas y ahí es donde se van a tomar todas las decisiones”, recordó. “Pero los palmeros y las palmeras tienen que ver que todos estamos arrimando el hombro para conseguir más agua en el sistema, transportarla bien, almacenarla lo más posible y hacer un consumo responsable”, resaltó.

Adelantó que la Consejería de Agricultura del Cabildo hará recomendaciones de riego en las cinco zonas a diferentes cotas para aguacate y plátanos. “Todos los lunes saldrá una recomendación de riego de pipa por celemín para aguacate y plátanos en las distintas altitudes”, aclaró.