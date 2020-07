Acción Social realizará test a usuarios y trabajadores de los centros de día, centros ocupacionales y personal de atención a domicilio municipal

El Área de Acción Social del Cabildo de La Palma, que dirige Nieves Hernández, comenzará este viernes 3 de julio a realizar test de detección de Covid-19 a usuarios y trabajadores de centros de día, centros ocupacionales y personal de atención a domicilio municipal. La acción se enmarca en el Plan Volver de la Institución insular, en consonancia con la política prioritaria del Cabildo de estar al lado de las personas de la isla.

Nieves Hernández detalla que la realización de estos test también se enmarca en el ámbito de la excelente colaboración que el Cabildo mantiene con la Dirección de Área de Salud de la isla desde el comienzo de la pandemia. “Se ha organizado un cronograma de realización de estas pruebas con la mayor celeridad que ha sido posible para que estos recursos puedan acoger a los usuarios con las máximas garantías sanitarias” señala.

La consejera señala que se seguirá protocolariamente la Guía de Actuación para los Centros de Atención en Régimen Diurno a Personas Mayores y Personas con Discapacidad remitida por el Gobierno de Canarias el pasado 21 de mayo y que incluía las aportaciones que efectuaron los Cabildos y está revisada por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, incorporando todas sus recomendaciones, entre otros aspectos, que “[se debe considerar la realización del test diagnóstico a los usuarios y a los trabajadores en contacto con los usuarios. En cualquier caso la realización del test, el tipo de test a realizar y las actuaciones a ejecutar en función del resultado, deberán hacerse siempre bajo prescripción facultativa]”.

La Consejería de Acción Social, después de recibir la solicitud por parte de algunos concejales de estudiar la posibilidad de la realización de las pruebas a los usuarios y trabajadores de estos centros, adquirió 2.000 test que cedió a Sanidad para garantizar su realización con máxima seguridad tanto para usuarios, como familiares y profesionales. El Área de Nieves Hernández recabó la información necesaria de los usuarios y trabajadores para que Sanidad pudiera realizar las pruebas.

“Desde el área de Acción Social del Cabildo de La Palma se ha mantenido una coordinación con las direcciones de los centros de día y centros ocupacionales desde el principio del estado de alarma. El equipo de profesionales de la Sección de Servicios Especializados y de Acceso y Seguimiento de plazas de Centros de Atención Social a la Dependencia y Tutelas del Cabildo son los encargados de la gestión y seguimientos de los centros ocupacionales, de los centros de día de Discapacidad de la isla y del Hogar Funcional. Desde el primer momento del estado de alarma han estado en plena comunicación con los directores y directoras de dichos centros, a través de correo electrónico o por videoconferencia, para realizar el seguimiento de los usuarios y mostrar el apoyo necesario para que aunque se hubiese parado la actividad en dichos centros, estos recibiesen los apoyos necesarios y sus familias en sus domicilios, tomando un papel predominante el programa de atención social y coordinación sociosanitaria, así como todas aquellas acciones que según la disponibilidad de medios electrónicos en el domicilio, estuviesen contribuyendo a sobrellevar el confinamiento con la mayor tranquilidad y bienestar posible para nuestras las personas usuarias”, detalla la consejera.

Además, Hernández señala que desde la Sección de Mayores del Cabildo que gestiona el acceso y el seguimiento de los Centros de Día de Mayores, se ha realizado la coordinación con las direcciones para garantizar que todos los usuarios y sus familias obtuviesen la respuesta idónea en esta situación de alerta sanitaria.

“Los usuarios de estos centros no han dejado de ser atendidos, sino que debido a esta situación de alerta sanitaria se ha tenido que hacer una adaptación de los apoyos, siempre contando con la colaboración de las familias, muchas de las cuales han mostrado sus miedos a que sus familiares retomasen pronto la actividad sin que estuviesen las garantías sanitarias y de seguridad óptimas para evitar cualquier contagio”, destaca especialmente Nieves Hernández.

La consejera añade que “los profesionales que trabajan en estos centros se han estado preparando durante este tiempo para elaborar los planes de contingencia adaptados a las características de cada centro y dirigidos a la prevención de la transmisión del coronavirus entre los trabajadores, entre los usuarios y entre trabajadores y usuarios. Han estado trabajando en las medidas a tomar previas a la apertura, en las organizativas para la asistencia y la realización de actividades con los usuarios y en medidas de protección de los usuarios y trabajadores, siempre contando con el apoyo del equipo técnico del Cabildo”.

Nieves Hernández también apunta que “en cuanto a quienes trabajan en la atención a domicilio municipal, el Área de Acción Social del Cabildo reconoce y destaca la excelente labor que han desarrollado durante este alerta sanitaria prestando cuidados básicos en el hogar de nuestros mayores y personas con discapacidad ofreciendo no solo un servicio de calidad sino también un trato cercano y de confianza dentro del entorno. Lamentamos que el único Ayuntamiento de La Palma que no esté interesado en que se realicen test a los trabajadores del servicio de atención a domicilio sea El Paso, ya que es el único que no ha proporcionado la información requerida para que sea aportada a Sanidad para la realización de las pruebas”.

La consejera de Acción Social se comprometió a principios del mes de junio a intentar que se les realizase las pruebas a todos estos profesionales y a los usuarios, y será mañana viernes, en colaboración con Sanidad, cuando comience dicho proceso.

Hernández concluye informando que próximamente abrirán sus puertas los centros de día que no comparten espacio físico con residencia, ya que se está a la espera que desde el Gobierno de Canarias llegue la orden que modifique esta situación.