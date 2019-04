Agatha Ruiz de la Prada clausura la nueva edición de la Semana de la Moda de La Palma

El color y los volúmenes de la nueva colección de Agatha Ruiz de la Prada clausuraron este sábado la nueva edición de la Semana de la Moda de La Palma, una edición en la que se han dado cita las personalidades más relevantes del sector creativo y textil de España con el objetivo de contribuir a la profesionalización y al posicionamiento de La Palma dentro de la agenda nacional de la moda, se informa en nota de prensa.

Los amantes del sector creativo y textil pudieron disfrutar ayer de las propuestas de las firmas de ámbito nacional e internacional como Suhárz, que presentó su nueva y colorida propuesta inspirada en la libertad. La firma Reveligion presentó una nueva colección cargada de fantasía, en la que los tonos pasteles se entremezclaban para dar vida a vestidos en los que predominaban materiales como el tul.

Paloma Suárez participó por primera vez en la Semana de la Moda de La Palma tras su adhesión al colectivo de Isla Bonita Moda, presentando una colección con tintes futuristas en la que se entremezclan texturas, colores y formas. Anel Yaos, firma perteneciente a Mercedes Benz Fashion Week Madrid presentó su colección Paradise, inspirada en la llegada de la cima de los sueños o de las metas creadas. El diseñador se ha inspirado en la búsqueda del paraíso que cada uno tiene y que cada persona versiona en su mente. Los volúmenes y las superposiciones no han faltado en las prendas, convirtiéndose en el símbolo de la marca. Pablo Erroz, perteneciente a 080 Barcelona Fashion, sorprendió al público con una puesta en escena cargada de dinamismo. Su colección, titulada Up to you está inspirada en el optimismo y el universo sin complejos del Hollywood noventero.

El cierre de la nueva edición de la Semana de la Moda de La Palma lo protagonizó Agatha Ruiz de la Prada, que asistió personalmente a presentar su nueva colección en la que figura el vestido en forma de clavel confeccionado por la seda de Las Hilanderas de El Paso. Su colorida y dinámica propuesta entusiasmó al público asistente, que no dudó en bailar al ritmo de la música ochentera que tanto caracteriza la puesta en escena de la marca.