CCOO defiende al trabajador de ambulancias de El Paso y pedirá que “se inicien acciones” contra el alcalde

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha salido este martes “en defensa del trabajador del servicio de ambulancias de La Palma que se vio involucrado en un incidente con el alcalde del municipio de El Paso”.

“Los hechos ocurrieron el pasado día 20 de septiembre cuando el trabajador, en compañía de otro empleado de ambulancias, se encontraba prestando un servicio urgente en la calle Tanausú del municipio de El Paso. Para poder atender un caso de extrema gravedad, los trabajadores de la ambulancia dejaron el vehículo estacionado frente a la vivienda desde la que se había solicitado el servicio, quedando el tráfico interrumpido. Los trabajadores no pudieron estacionar el vehículo de otra manera y prefirieron, con excelente criterio, atender la urgencia, aunque esto ocasionara un ligero trastorno de tráfico”, señala el sindicato en un comunicado.

“Sin embargo, cuando minutos después, uno de los trabajadores de ambulancias volvió a donde habían estacionado el vehículo para dejar material, encontró que este ya no estaba en el lugar, pensando que lo habían sustraído. Seguidamente, le informan de que el vehículo había sido aparcado en otro lugar. Y cuál no sería su sorpresa al saber que había sido el alcalde del municipio de El Paso, Sergio Rodríguez, quien había movido el vehículo a su cuenta y riesgo”, apunta.

“No contento con el hecho de haber conducido el vehículo sin tener la preceptiva autorización, el alcalde se dirigió al operario de ambulancias pidiéndole su nombre y profiriendo la expresión 'Se te va a caer el pelo”, asegura.

Para FSC-CCOO se trata de una “lamentable falta de respeto del alcalde hacia un trabajador del servicio de ambulancias, auto concediéndose una autoridad que no le corresponde y alterando la prestación de un servicio de emergencias”, subrayan. Asimismo, el sindicato “censura que el primer edil pidiera el nombre del empleado y que le recriminase su actitud, creando en el trabajador el desasosiego propio del que ve peligrar su puesto de trabajo por las posibles represalias que pudiera tomar el alcalde”.

FSC-CCOO “elevará al comité de empresa una propuesta en la que se pide a la empresa concesionaria del servicio y a Gestión Sanitaria de Canarias, titular de la prestación, que se pronuncien respecto de este caso y que inicien las acciones a que haya lugar”. Asimismo, llevarán a cabo cuantas acciones “sean necesarias para que el alcalde de El Paso tome conciencia de que el servicio de ambulancias es un servicio público esencial que no se puede tratar a la ligera”. A este respecto, el sindicato se pregunta “si el alcalde se hubiese atrevido a mover el vehículo si se hubiese tratado de un coche de la Guardia Civil o un camión de bomberos”, concluye.

Sergio Rodríguez, en un comunicado remitido este lunes a los medios, “niega rotundamente las acusaciones vertidas por algún medio de comunicación y explica las circunstancias de los hechos producidos en la calle Tanausú, que en ningún momento afectaron a la actuación de los facultativos”. “El pasado viernes, a media tarde, un vecino me avisa de un colapso de tráfico en esta vía comercial del municipio y del peligro que se estaba originando, ya que algunos vehículos estaban invadiendo los jardines y zona peatonal para sortear la ambulancia. Al no disponer durante esta tarde del servicio de Policía Local, me traslado personalmente a la calle donde puedo corroborar que se trata de una emergencia y que efectivamente no había aparcamiento disponible”, detalla. “Pasados unos minutos, con intención de ayudar ante una situación que se estaba agravando, la lógica prioridad en la intervención del personal de la ambulancia ante la emergencia, y al quedar libre uno de los aparcamientos en la misma calle, traslado la ambulancia unos metros más adelante con el único fin de liberar la vía y evitar un posible accidente”, explica. “Cuando me disponía a marchar, regresa el personal de la ambulancia y son los mismos vecinos los que me avisan de su malestar por lo ocurrido. Por ello me acerco para explicarle el motivo de mi decisión, sin que en ningún momento se produjeran amenazas ni expresara ninguna de las palabras de las que se me acusa, circunstancia que pueden corroborar los testigos presentes”, afirma.

“Aprovecho este comunicado para expresar mi máximo respeto por la labor de todo el personal de emergencias, y en este caso particular, por el trabajo que desempeña el sector de las ambulancias”, concluye.