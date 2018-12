El Cabildo organiza una actuación gratuita de Los Salvapantallas en San Andrés y Sauces

Cartel del concierto de Los Salvapantallas en San Andrés y Sauces.

La Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma organiza este sábado, 29 de diciembre, un concierto gratuito de la banda grancanaria Los Salvapantallas en San Andrés y Sauces, indica en una nota de prensa. La formación que rinde tributo a la música de los 80, 90 y 2000 actuará a partir de las 21:00 horas en una carpa instalada en la Plaza de Montserrat. La organización del evento cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.

El consejero de Cultura del Cabildo, Primitivo Jerónimo, hace una invitación a acudir a esta cita con unos músicos “que llevan años sobre los escenarios canarios demostrando su profesionalidad y ejecutando un repertorio lleno de éxitos”.

Las actuaciones en vivo de Los Salvapantallas destacan por "su sonido arrollador", se apunta en la nota. De este grupo, añade, "se ha dicho que funcionan como una máquina perfecta que sin embargo no cae en rigores matemáticos y estéticos. Buenos músicos y excelentes actores, golfos cuando hay que serlo, próximos con el público, profesionales… y no hay tantos grupos en Canarias, incluso bajo el amparo universal de un repertorio exclusivo de grandes éxitos ajenos, que cumplan como lo hacen Los Salvapantallas" .

Entre sus canciones "favoritas al actuar", añade, "se encuentran aquellas que el público adora corear como Baila morena de Zucchero, I want to break free de Queen, Clavado en un bar de Maná o Locked out of heaven de Bruno Mars".

Los Salvapantallas se han convertido en "una marca reclamada ya, quizás desde una perspectiva distinta a la mayoría de grupos locales independientes, con otro camino, con otro escaparate, pero infalibles sobre las tablas".