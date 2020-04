Canarias pide un "desconfinamiento insular" con restricciones aeroportuarias

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este domingo que esta región solicitará, con el aval de su comité científico, que se reúne el martes, poder iniciar "un desconfinamiento insular" manteniendo las actuales restricciones aeroportuarias.

"Si tenemos islas que están libres" de coronavirus COVID-19, "y todas caminan" hacia esa situación, "debemos recuperar la normalidad insular cuanto antes", ha dicho Torres en la rueda de prensa posterior a la sexta reunión de presidentes autonómicos convocada por videoconferencia por Pedro Sánchez para seguir la evolución de la pandemia.

El Gobierno canario no pretende que se conceda a esta región un desconfinamiento anticipado al del resto de comunidades, sino plantear a las autoridades sanitarias nacionales que la desescalada en las islas tenga en cuenta la situación que se da en cada una de ellas y hechos como que Fuerteventura, El Hierro y La Gomera no hayan registrado aún fallecidos por esta enfermedad, de la que no existen positivos en La Graciosa.

El presidente canario también ha pedido este domingo a Sánchez un "plan de choque inmediato" para el sector turístico de las islas, al que pertenece el 60 % de los 200.000 trabajadores afectados por ERTEs en las islas, unas medidas laborales que ha solicitado que se prorroguen para que los empleados de este motor de la economía regional no acaben en el desempleo.

De igual forma, Torres ha solicitado a Sánchez un plan promocional extraordinario para el destino turístico canario.

Sobre las repercusiones que esta crisis sanitaria tendrá para la región, el presidente canario ha recalcado que los 4.450 millones que el Estado transferirá este año a las islas no son suficientes para hacer frente a la "sangría" que se prevé que cause en las arcas autonómicas la pérdida de ingresos propios, que representan entre el 20 y el 30 % del total, una circunstancia que no se da en otras regiones.

"No tendremos suficiencia financiera si no se nos permite el endeudamiento", ha apostillado el presidente.

Sobre la reconstrucción del archipiélago tras esta crisis, Torres ha anunciado que promoverá "un gran pacto" al respecto que incorporará las aportaciones que han hecho en las últimas semanas los empresarios, sindicatos, expresidentes canarios y representantes de corporaciones locales e insulares con los que se ha reunido en 23 encuentros.

Torres ha transmitido a Sánchez el respaldo de Canarias a la prórroga del estado de alarma que pedirá el Gobierno y a la decisión que se ha adoptado para encarar el final del curso 2019-2020.

A juicio del presidente canario, esta región "va por el buen camino" en la gestión de esta crisis sanitaria, como demuestra, ha dicho, que sea la única que haya promovido la realización de test masivos entre los usuarios y el personal de las residencias de ancianos.

Haciendo "más de 2.000 test al día, estamos teniendo el menor número de positivos, apenas 12 en el último día, lo que significa que caminamos en el camino correcto", ha aseverado.

El titular del Ejecutivo canario ha recalcado que el desconfinamiento en las islas debe ir acompañado de test masivos que permitan conocer cuántas personas están inmunizadas en el archipiélago.