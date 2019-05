Los límites de los 20 Espacios Naturales Protegidos de La Palma serán digitalizados

El Gobierno regional digitalizará los límites de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, ya que el Consejo de Gobierno ha informado este lunes favorablemente el anteproyecto de ley que regulará el trasvase a un soporte digital oficial de la información cartográfica que hoy se encuentra en soporte de papel.

En La Palma hay un total de 20 entornos dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Para facilitar su gestión, se dividen a su vez en las siguientes categorías de protección: Sitios de Interés Científico (SIC); Paisajes Protegidos (PP); Monumentos Naturales (MN), Reservas Naturales Integrales (RNI); Reservas Naturales Especiales (RNE); Parques Naturales (PN); y Parque Nacional.

Son los siguientes:

-Parque Nacional de La Caldera de Taburiente

-Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía

-Reserva Natural Especial de Guelguén

Parques Naturales:

-Parque Natural de Las Nieves

-Parque Natural de Cumbre Vieja

Monumentos Naturales:

-Monumento Natural de Montaña de Azufre

-Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane

-Monumento Natural del Risco de La Concepción

-Monumento Natural de La Costa de Hiscaguán

-Monumento Natural del Barranco del Jorado

-Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía

-Monumento Natural del Tubo Volcánico de Todoque

-Monumento Natural de Idafe

Paisajes Protegidos:

-Paisaje Protegido de El Tablado

-Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias

-Paisaje Protegido de Tamanca

-Paisaje Protegido del Remo

Sitios de Interés Científico:

-Sitio de Interés Científico de Juan Mayor

-Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua

-Sitio de Interés Científico de Las Salinas de Fuencaliente.

El anteproyecto de ley que regulará el trasvase a un soporte digital oficial de la información cartográfica de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos no realiza declaración o reclasificación alguna de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sino que se limita a efectuar la mencionada tarea de digitalizar sus límites, ha explicado el Gobierno canario en un comunicado.

Los límites oficiales de los Espacios Naturales de Canarias se encuentran definidos en los dos anexos que acompañaron en su día a la Ley de Espacios Naturales de Canarias y, hoy en día, siguen vigentes en virtud de lo dispuesto por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.



Tales anexos son, por un lado, el Anexo de Reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias, en el que se expresan los fundamentos de protección de cada uno de ellos y se hace una descripción literal del discurrir de sus límites y, por otro lado, el Anexo Cartográfico, que consiste en un juego de planos del Archipiélago, dibujados sobre papel a escala 1:5.000, sobre la base cartográfica de 1987, en los que están representados gráficamente los límites de todos los Espacios Naturales Protegidos.



Por tanto, la definición oficial vigente de los límites de los Espacios Naturales Protegidos se encuentra representada gráficamente sobre papel en un soporte cartográfico cada vez más obsoleto, no sólo por su antigüedad y porque los sistemas de referencia que sirven de base para la elaboración de la cartografía han cambiado, sino también porque desde hace años, la representación gráfica de las determinaciones territoriales de los planes, normas y proyectos no se elabora sobre papel, sino sobre soportes cartográficos digitales, a los que se superponen los grafismos necesarios para la interpretación de la ordenación, mediante sistemas de información geográfica y de diseño asistido por ordenador, agrega la nota.



Esta evolución tecnológica condujo a que, entre los años 1999 y 2000, se produjera una primera digitalización de todos los límites de los Espacios Naturales Protegidos sobre la base cartográfica del año 1996.



Pero este trabajo nunca adquirió la condición de oficial, si bien es la delimitación que se viene utilizando para la tramitación de los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos, y además, es la que se facilita a entes públicos y privados para la identificación de sus límites sobre el territorio.



La importancia de que un Espacio Natural Protegido cuente con la más precisa delimitación territorial de las áreas que abarca tiene consecuencias sobre la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad, pero también influye sobre la seguridad jurídica, tanto de las personas titulares de los terrenos incluidos en la delimitación de los espacios, como de las personas titulares de terrenos adyacentes y, en último término, sobre la seguridad jurídica de toda la ciudadanía, en cuanto que cualquier persona puede ser usuaria de los Espacios Naturales Protegidos.



En este sentido, el anteproyecto de ley de digitalización de los límites de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos viene a proporcionar el trazado oficial de los límites, digitalizado y actualizado a la nueva base cartográfica.



La norma ajusta la descripción literal a los elementos presentes en esa cartografía, actualizando elementos de la misma que están obsoletos.



Esto permitirá disponer de una delimitación que, además de estar expresada de manera gráfica y textual, estará almacenada en ficheros digitales susceptibles de ser utilizados con seguridad jurídica por cualquier administración o particular, sustituyendo definitivamente al Anexo de Reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias y al Anexo Cartográfico que han estado en vigor hasta el momento.