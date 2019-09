Santa Cruz de La Palma ha acogido este viernes el acto reivindicativo de la Huelga Mundial por la Emergencia Climática convocado por la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, integrada en el Movimiento Canario por la Emergencia Climática, que discurrió entre la Plaza de San Francisco y la Plaza de España, donde se leyó un manifiesto. La manifestación estuvo protagonizada por numerosos jóvenes que reclamaron "más compromiso político" y que corearon consignas como Más ecologismo y menos fascismo, Gobierne quien gobierne el planeta se defiende, No podemos esperar, actuemos ya, Hay más plástico que sentido común o Ni una especie menos, ni un grado más.

En el Archipiélago se han unido bajo el Movimiento Canario por la Emergencia Climática un gran número de organizaciones ambientales y sociales con el objetivo de exigir al Gobierno Autonómico y a los diferentes cabildos y municipios “medidas efectivas ante la emergencia climática que estamos viviendo”.

Un momento de la marcha por la Calle Pérez de Brito. LUZ RODRÍGUEZ

Con estos actos de protesta el movimiento busca “concienciar y reivindicar la urgente necesidad de tomar en serio la emergencia climática y asumir medidas eficaces para paliar los efectos del cambio climático”.

En el manifiesto recuerdan que en Canarias la realidad del cambio climático “se recrudece porque no sólo somos uno de los territorios con mayor huella de carbono, ya que hacemos una desorbitada contribución en emisiones de gases de efecto invernadero respecto a nuestras pequeñas dimensiones, en gran medida debido a la excesiva dependencia económica de una industria altamente contaminante como la turística, sino que además, nuestra condición insular y nuestra ubicación en la región subtropical y próximos al continente africano nos hacen especialmente vulnerables a sus impactos”.

La marcha discurrió entre consignas por un plante sostenible. LUZ RODRÍGUEZ

La Palma se ha sumado este movimiento global por la emergencia climática y exige medidas eficaces para mitigar los efectos del cambio climático. “Medidas que no se están tomando tal y como ha concluido las Naciones Unidas, quien calcula que para cumplir el Acuerdo de París de no aumentar la temperatura global en más de 1,5 grados se necesita que los esfuerzos aumenten entre tres y cinco veces. Con ello, y después de la constatación de los insuficientes compromisos adquiridos por parte de los Estados en la Cumbre del Clima en Nueva York que tuvo lugar el 23 de septiembre, sobre todo la juventud que lidera esta ola de movilizaciones se ha puesto en pie para luchar por la vida en el planeta y garantizar un futuro digno a las presentes y próximas generaciones no solo de seres humanos, sino también de otras especies y ecosistemas”, aseguran.

La marcha concluyó en la Plaza de España. LUZ RODRÍGUEZ

Ben Magec-Ecologistas en Acción y el Movimiento Canario por la Emergencia Climática recalcan que sus reivindicaciones no pararán este 27-S, sino que “muy al contrario, esta fecha se toma como inicio para continuar de manera coordinada exigiendo y presionando a los ejecutivos regional, insulares y municipales para que tomen medidas serias, reales y eficaces para paliar los efectos del cambio climático en el Archipiélago”.