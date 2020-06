Carlos Soler: “Si el mantenimiento del Túnel de Trasvase se cifra en 2 millones querría decir que su estado es ruinoso”

Carlos Soler Liceras, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con relación a las manifestaciones realizadas por el consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, en las que, con relación a su informe sobre el Túnel de Trasvase elaborado tras visitar el pasadizo hídrico, entre otras cuestiones, señalaba que “en enero de 2020 se emitió un informe para realizar el mantenimiento del Túnel de Trasvase valorado en 2 millones de euros”, considera que “si la valoración de un mantenimiento de una galería se cifra en 2 millones de euros querría decir que la galería se encuentra en un estado ruinoso, lo que entonces sí es realmente preocupante”. Indica que “si es cierto este informe y este presupuesto, entonces se me ocurren varias preguntas: ¿cómo se ha dejado llegar a esta situación a las galerías?, ¿desde cuándo se ha tenido conocimiento de este deterioro?, ¿se le ha comunicado a todos los miembros del Consejo?, ¿cómo se ha concedido el permiso para visitarla a personas ajenas a la obra?

Carlos Soler Liceras, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Soler también apunta que Carlos Cabrera, en las referidas manifestaciones, también afirmaba que ningún cierre es completamente hermético. Al efecto replica que “no es cierto” ya que “los cierres en las galerías si se construyen bien y en el sitio adecuado pueden ser completamente estancos. Como ejemplo de cierres en galerías herméticos les recomiendo que vean los tres diseñados y ejecutados por mí del Pozo de Los Padrones en El Hierro, si no quieren salir de la Isla les recomiendo que vean los de las Haciendas en La Caldera, diseñados por Jesús Rodrigo, ya que todos ellos están bien ejecutados y mejor emplazados. En cambio los dos cierres del Túnel de Trasvase, pierden mucha agua porque están mal diseñados y peor emplazados”.

En cuanto a que el caudal que “se sale se aprovecha por las conducciones, no se pierde nada”, Carlos Soler señala que tampoco “es cierto; el agua que se sale por los cierres es mucha más que la que recoge el CIALP (Consejo Insular de Aguas de La Palma) con el canal en Hermosilla y con la tubería en Las Breñas. Cuando se hace un cierre en un lugar erróneo, como son los dos del Túnel, el agua que se sale no es solo la que se ve y puede aprovecharse con una bomba o un canal, también se pierde la que no se ve pero que sí circula subterráneamente por la derecha, por la izquierda, por abajo e incluso por arriba, ya que no se ha emplazado el cierre en una pared o terreno impermeable previamente seleccionado por los estudios realizados durante la ejecución de la obra. De toda esa agua que se sale, solo se coge la que vuelve a la galería que es una mínima parte de la que se escapa. La demostración de que a los dos cierres se les escapa más agua de la que cogen, es que cuando cierran la válvula se forma un charco en Las Breñas por el goteo del techo y paredes, o sea el agua circula por los cuatro lados contorneando el cierre. En Hermosilla, la mejor demostración del escape del agua, es la presión de 0’4 bares del sondeo aguas abajo del cierre que se mantiene constante abran o cierren la válvula. Si la recogieran toda no habría ese enorme charco ni tampoco la presión en el sondeo vertical. Por cierto, que esa presión está diciendo dónde está el nivel freático y no que hay un acuífero confinado como creían los técnicos del CIALP”.

Carlos Soler apunta también que “no es cierto” que en el informe “ya no hablo de la perforación total” del Túnel de Trasvase. “Siempre he dicho que para trasvasar agua del este al oeste o viceversa, hay que calar el Túnel, pero también he dicho siempre que para salvar la sequía hay que perforar el Túnel. Mi visita al Túnel de Trasvase no cambió para nada mi postulación, me confirmó que ese acuífero es la solución para La Palma y que debido a la cantidad de agua que alberga, hay que acometerla por fases, perforando solamente cuando haga falta y por la vertiente que lo necesite y ejecutando unos cierres estancos que sean capaces de devolver los niveles cuando las precipitaciones vuelvan. Es la demanda insular la que ordenará los trabajos. Por esa razón no creo que yo tenga vida suficiente como para contemplar su calado. Hay que saber leer y no quedarse con lo que uno está deseando entender”.