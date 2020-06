Carmen Jonnes: “Todavía es muy duro decir que tienes un problema de infertilidad”

Carmen Jonnes asegura que "todavía es muy duro decir que tienes un problema de infertilidad, lo más importante es dar voz a esto”. La creadora del proyecto creandounavida.com participa en la novedosa jornada online Concilia El Paso, una iniciativa cuyo objetivo es convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.

“La falta de apoyo por parte de muchas empresas a la hora de que sus empleadas queden embarazadas y la falta de apoyo por parte del Gobierno a las familias para poder conciliar, hacen que España no sea un país pensado para las familias”, asegura.

La creadora del proyecto creandounavida.com, Carmen Jonnes, asegura que, en la actualidad, “todavía es muy duro decir que tienes un problema de infertilidad. Creo que lo más importante es dar voz a esto”. Por este motivo, Jonnes considera que es muy importante “hablar de la infertilidad como un problema como el que tiene un dolor de muelas o una tendinitis, que se hable como algo completamente normal”.

Por ello, considera que la palabra infertilidad todavía sigue siendo un tabú en la sociedad actual. “Queda mucho trabajo por hacer. Es cierto que cada vez hay más información, pero también es cierto que estamos ante una generación muy joven. Aunque ahora se está empezando a dar más educación sexual, todavía en la sociedad sorprende el hecho de que no puedas tener hijos a una cierta edad, incluso nuestros padres y abuelos todavía no lo entienden porque asocian la infertilidad a aspectos como que eres menos hombre o que siempre la culpa es de la mujer, y esto se ha demostrado que es un problema al 50% entre hombres y mujeres”.

Carmen Jonnes es una de las ponentes de la jornada online Concilia El Paso, una iniciativa del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso y la asociación Karmala Cultura. Esta jornada tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.

La participación de Carmen Jonnes en esta jornada será este viernes 19 de junio a partir de las 18:00 horas. La videoconferencia se publicará en la página de Facebook del Ilustre Ayuntamiento de El Paso (@AyuntamientodeElPaso), donde permanecerán para su consulta.

En su charla La conciliación familiar empieza antes de tener un hijo, Carmen Jonnes explica que “las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, junto con las económicas, son las responsables de que las mujeres españolas tengan menos hijos de los deseados y que posterguen más la maternidad, y en consecuencia, los problemas de fertilidad sean cada vez mayores”.

De hecho, critica que “los gobiernos no lo quieren ver y achacan la responsabilidad a la empresa, y la empresa que hace, como me cuestas dinero, pues no me interesas”. Incluso, en muchos casos “la empresa no es la culpable, y más cuando en España el 80% son pymes y sus recursos son limitados. Esto es más un tema del gobierno que o bien hay falta de información o están haciendo la vista gorda”.

“Lo estamos viendo ahora con el COVID-19, que las familias no son una preocupación real para el gobierno, porque los niños son los únicos que no están teniendo una desescalada y estamos los padres metidos en casa con niños, sin poder trabajar y sin poder estar con ellos. No se nos está teniendo en cuenta ni dando soluciones, pues ya ni te quiero contar en el momento de la búsqueda del embarazo. Los gobiernos no lo quieren ver y achacan la responsabilidad a la empresa, y la empresa que hace, como me cuestas dinero, pues no me interesas”, denuncia.

La solución, en su opinión, vendrá cuando “la baja por maternidad y la de paternidad sean las mismas semanas, en ese momento se mejorará en el aspecto de la contratación. Si hay un hombre de treinta años y una mujer de treinta años y están en edad de procrear voy a contratar al mejor, porque si se queda embaraza ella igualmente él va a coger la baja. Pero en la actualidad no hay ningún tipo de protección”.

Hace algo más de dos años, Jonnes decidió contar su experiencia con la infertilidad en Youtube y otras redes sociales, con el fin de hacer visible un problema que cada vez más personas lo estaban sufriendo. El objetivo era que la infertilidad dejase de ser un tema tabú y se comenzase a tratar con normalidad.

A partir de ese momento, comenzaron a seguirla muchas parejas que buscaban lograr embarazo. En su figura, buscaban acompañamiento, comprensión, asesoramiento, apoyo, etcétera. En la actualidad, su canal de Youtube tiene más de 43.000 seguidoras y su Instagram más de 16.000. Es por este motivo nació creandounavida.com “un proyecto que nació del corazón para dar apoyo, asesoramiento y acompañamiento a todas esas personas que sufren algún problema para lograr el embarazo. Además, enseguida nos dimos cuenta de que, las mujeres que conseguían quedar embarazadas no querían abandonar la comunidad. Así que abrimos una nueva sección para dar cabida a todas las embarazadas que quisieran quedarse con nosotros”.

En este sentido, asevera que “teníamos un tesoro con tanta información, y lo maravilloso era poder conectar a una mujer de Sevilla con otra de Colombia que están viviendo la misma situación. Eso es lo bonito”.