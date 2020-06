La Palma acogerá en noviembre la reunión del Comité Científico Internacional de los Observatorios de Canarias

El Comité Científico Internacional (CCI) de los Observatorios de Canarias es el mecanismo que tienen las instituciones que forman parte de los mismos para participar de manera efectiva en la toma de decisiones que afectan a la operación de los telescopios. Este jueves, el CCI ha celebrado de forma virtual la primera de sus reuniones bianuales y en ella han participado una treintena de personas, informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en un comunicado. En esta vídeoconferencia se ha fijado La Palma como el lugar en el que se celebrará el próximo encuentro, de carácter presencial, que está previsto para mediados de noviembre de este año, siempre que las circunstancias lo permitan.

Luca Valenziano, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF), se ha estrenado como presidente del CCI de esta 83ª reunión, a la que también han asistido Rafael Rebolo, director del IAC, en calidad de vicepresidente; Oskar von der Lühe, representante de la Fundación Alemana para la Investigación (DFG, por sus siglas en alemán) ; Aurélie Marchaudon, del Institut National des Sciences de L’Universe (CNRS/INSU) ; J. Miguel Más Hesse, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Seppo Mattila, representando a la Academy of Sciences of Finland; Elena Terlevich, como asesora científica del CCI; Colin Vincent, del Science and Technology Facilities Council de Reino Unido; Christoffel Waelkens, de la Universidad Católica de Leuven (KU Leuven); y Campbell Warden, del IAC, en calidad de Secretario de este comité; además de otros asesores científicos y directores de las instituciones que forman parte de los Observatorios de Canarias.

El tema que ha protagonizado el encuentro ha sido la asignación del tiempo de observación a los programas internacionales de los Observatorios de Canarias. De las siete propuestas planteadas, han sido tres los proyectos internacionales seleccionados. Cada uno de ellos involucra a grupos de unos 15 investigadores, para los que se ha aprobado el acceso a un gran número de telescopios. Mas de 50 investigadores de 10 países tendrán acceso a los telescopios de Canarias con los programas colaborativos aprobados. Estos programas de investigación cubren un amplio rango de ramas de la Astrofísica: la física de galaxias y la formación jerárquica de la materia oscura fría, del proyecto liderado por el investigador Jairo Méndez Abreu (IAC); el estudio de la estructura interna de los discos de formación de planetas, que dirigirá el investigador Alessio Caratti (Dublin Institute for Advanced Studies); y el seguimiento de fuentes potenciales de ondas gravitacionales, que desarrollará la investigadora Rubina Kotak (University of Turku, Finlandia), que podrá recibir tiempo de observación en el Telescopio STELLA.

El impacto de la COVID-19 en el funcionamiento de los Observatorios de Canarias ha sido otro de los temas sobre los que se ha discutido durante la reunión y se ha decidido adoptar medidas que garanticen la continuidad de las observaciones.

Los Observatorios del IAC forman parte de la red de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de España.

