El Consorcio de Servicios alerta del peligro que supone el vertido de residuos para el entorno

El Consorcio de Servicios de La Palma alerta del peligro que supone abandonar residuos en la vía pública o en los espacios naturales de la isla, ya que esto provoca importantes perjuicios en el entorno y puede crear focos de suciedad. Se trata de una práctica que en el último mes ha sido denunciada por varios ayuntamientos.

La consejera delegada del Consorcio y titular del área de Servicios del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, apela a la responsabilidad de la ciudadanía y destaca que mantener la isla de La Palma cuidada y limpia es una labor comunitaria en la que cada persona debe tomar parte. “El ocio y las escapadas al monte o a la playa no debe estar reñido con el cuidado del medioambiente”, asegura la consejera.

Sobre la proliferación de vertidos de residuos en la vía pública, la consejera recuerda que la isla cuenta con cuatro puntos limpios, ubicados en los municipios de Breña Baja, Los Llanos de Aridane, Puntallana y Tijarafe, a los que se pueden transportar residuos voluminosos, enseres o aparatos eléctricos que ya no se usen o funcionen, entre otros. Además, muchos ayuntamientos también disponen de un servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio, “por lo que no hay excusa para realizar esta práctica incívica que no solo molesta al resto de la población y al personal que recoge los residuos, sino que supone un peligro para la salud del entorno”, remarca Arroyo.

“Los ayuntamientos han hecho patente su desagrado ante estos sucesos, que generan costes extras de recogida y que dan una mala imagen a la isla, y están tomando medidas”, añade la consejera. Nieves Arroyo anima a las corporaciones locales a elaborar una Ordenanza de la gestión de residuos domésticos y aplicarlas. “Una minoría de incívicos no puede imponerse a la mayoría de la población, que utiliza correctamente los contenedores grises, que separa sus residuos y los deposita en los contenedores al efecto de papel y cartón, envases ligeros y vidrio y que, además, utiliza correctamente los puntos limpios”.

Al mismo tiempo, Nieves Rosa Arroyo pide a los vecinos y vecinos de la isla que adopten las medidas necesarias para hacer desde los propios hogares una correcta separación de residuos, distinguiendolos conforme al contenedor en el que vayan: vidrio al verde, papel y cartón al azul, envases ligeros al amarillo, biorresiduos al marrón y aquellos desechos que no puedan aprovecharse para su reciclado, como colillas, restos de barrido, pañales… al contenedor gris.

Desde el Consorcio de Servicios se reitera, además, la importancia de hacer un buen uso de los contenedores y adoptar una serie de buenas prácticas que ayuden a aprovechar mejor y a hacer un uso más eficiente de los puntos de recogida de residuos, como son plegar las cajas de cartón que van al contenedor azul y los bricks de leche o jugo que se depositan en el amarillo y quitar la tapa de las botellas plásticas para aplastarlas antes de meterlas en el contenedor.

Asimismo se pide bajar la basura en horas cercanas al paso del camión recolector para evitar malos olores y acudir a otro contenedor cercano en el caso de que el que esté lleno el que tengamos más próximo, además de cerrar la tapa de los mismos una vez se depositen en ellos los residuos pertinentes.