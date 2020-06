“La Palma tiene recursos y experiencia para afrontar un rebrote del coronavirus”

La pandemia lo cogió casi aterrizando en el cargo de director del Área de Salud de La Palma, pero su experiencia como trabajador social, especializado en el ámbito sanitario, especialmente con pacientes oncológicos, le ayudó a hacer frente “de manera positiva y con mucho esfuerzo” a la crisis de la COVID-19. Kilian Sánchez asegura que “la respuesta de La Palma con el coronavirus ha sido impresionante y eso te lleva a creer en la sociedad y en la gente”. Subraya que el virus le da dado muchas lecciones, pero la más importante es que “tenemos que poner en valor el sistema sanitario público”.

-¿Cómo ha vivido la pandemia el director del Área de Salud de La Palma?

-Llevo prácticamente diez meses al frente del Área de Salud, y en tan poco tiempo he tenido que vivir esta situación, pero te arma de fuerzas, tienes que dedicarle muchas horas al día, aprender muchas cosas, escuchar a los profesionales… Sin embargo, he afrontado la pandemia de una manera positiva porque he aprendido muchísimo, he conocido realmente el Servicio y a muchos compañeros, y eso también es un valor importante. De todo lo malo siempre se puede sacar algo positivo, y yo, la verdad, he sacado esa parte positiva del trabajo, del esfuerzo, de la unión de todas las personas que han colaborado. La respuesta de La Palma con el coronavirus ha sido impresionante y eso también te da ánimos, crees en la sociedad y en la gente.

-¿Cuál ha sido la situación más crítica a la que se ha enfrentado?

-El principio de la pandemia, cuando sabíamos muy poco qué es lo que pasaba, cómo teníamos que actuar, los protocolos eran muy cambiantes, teníamos mucha incertidumbre, había problemas de material, aunque siempre tuvimos al personal protegido, pero sí es verdad que la carencia de material al inicio era notable porque no tenías a quién comprarlo.

-¿Le ha ayudado su experiencia como trabajador social?

-Mi experiencia como trabajador social me ayuda en todos los ámbitos de la vida, y en profesional me ha ayudado mucho porque cuando estás en un cargo de dirección tan alto como es la Dirección del Área de Salud, tienes que tener muchas habilidades sociales, escucha activa, capacidad de resolución de conflictos, de gestión de trabajo, y el trabajo social es muldidisciplinar, debes tener un poquito de conocimiento de muchos campos: jurídico, social, psicológico, sanitario (muy básico). Te da unos conocimientos muy amplios para gestionar. La experiencia como trabajador social, y más en mi caso que me he dedicado a la parte sanitaria, especialmente con pacientes de oncología, canalizando emociones, me ha ayudado bastante.

-¿Está satisfecho de la actuación de la sanidad palmera ante esta crisis sanitaria?

-Estaría mal que yo lo dijera, pero estoy muy satisfecho con la gestión que hemos desarrollado porque creo, sinceramente, que hemos dado respuesta a las necesidades que se planteaban en cada momento. La gente lo que esperaba de nosotros es que fuéramos capaces de gestionar esta crisis, y creo que la hemos gestionado lo mejor que hemos sabido. No solo estoy satisfecho de la gestión que se ha hecho por parte del equipo directivo sino también por las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de los profesionales. Se ha demostrado que tenemos unos profesionales válidos, con amplios conocimientos en su materia y con una muy buena capacidad de trabajo.

-¿Cómo ve La Palma en estos momentos desde el punto de vista epidemiológico?

-Los datos avalan un poco la gestión, aunque tenemos 11 casos activos de coronavirus. La situación epidemiológica no es la crítica que sufrimos hace unas semanas. Estamos en un momento de contención, de estabilidad, por decirlo de alguna manera, pero seguirán apareciendo casos, si bien parece que son mucho más débiles que los iniciales. Desde mi punto de vista, la situación está medianamente controlada, aunque tenemos que seguir controlándola, cumplir los protocolos, seguir haciendo el rastreo de casos y atender a los requerimientos de pruebas.

-¿Teme rebrotes? ¿tiene la Isla recursos para librar otra gran batalla contra el virus?

-La situación, como he dicho, es muchísimo más favorable que la que nos encontrábamos en el inicio de la pandemia. Muchos expertos en epidemiología dicen que habrá un rebrote, y si lo hay estamos capacitados para afrontarlo, porque si hemos sido capaces de hacerle frente en los comienzos sin saber nada y sin los medios adecuados, ahora, que tenemos medios y experiencia, una segunda crisis la viviremos de manera diferente porque ya sabes a lo que te enfrentas. La Palma ahora sí tiene recursos y estamos preparados para asumir un rebrote, aunque no podemos bajar la guardia. Hemos construido un sistema rígido en toda la Isla, con Atención Primaria por último, para ser capaces de atender los brotes que puedan venir.

-¿Qué valoración hace del cumplimientos de las normas por parte de la sociedad palmera? ¿no percibe cierta relajación?

-La población de La Palma en general ha cumplido, ha sido respetuosa con las normas, no todo el mundo, evidentemente, pero sí una amplia mayoría, demostrando civismo. Es verdad que veo mucha gente en la calle, pero al fin y al cabo tiene que salir, tiene que hacer vida, y las fases de desescalada así lo estipulan. También tenemos que crear contactos para ver cómo responde el virus entre la sociedad. Salgo a hacer deporte y veo que la gente está cumpliendo, que va con mascarilla. En principio creo que sí, que hay una buena parte de la población que cumple. La relajación no es buena si se entiende como no cumplir, pero si significa vivir relajado y cumplir las normas, pues estaríamos todos encantados.

-En las redes sociales se exigen test masivos y se acusa a los responsables sanitarios de ocultar las cifras de contagios. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Los test masivos, ahora mismo, no están recomendados por los expertos. Estamos haciendo cribados, las empresas privadas también están haciendo los suyos. Hemos llegado a un acuerdo con el Cabildo de La Palma para cribar y se harán test a los servicios esenciales para controlar esos casos y tener un mapa epidemiológico como hemos defendido desde el inicio de la pandemia. En cuanto a las teorías de ocultar las cifras, no se sostienen. El coronavirus, igual que otras muchas enfermedades, es EDO (Enfermedades de Declaración Obligatoria) y está incluida en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que obliga a declarar estos casos. Entonces, ¿cómo se puede pensar que nosotros no hemos declarado los contagios cuando la legislación te obliga? No hemos podido ser más transparentes con los datos. Hemos hecho declaraciones públicas día a día, tanto la gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, como yo. En la web del Gobierno de Canarias se actualizan los datos tres veces al día. Hemos dado información y hemos sido transparentes al cien por cien con los datos.

-¿Qué lección le ha dado este coronavirus?

-Me ha dado muchísimas lecciones, lecciones de vida. Me ha enseñado una parte clínica que no conocía, incluso me ha despertado el gusanillo por conocer más de esa parte clínica porque me parece apasionante. Me ha enseñado a trabajar más, a creer en la humanidad, en los profesionales, a crear equipos y valor su importancia, y, sin duda, la COVID-19 ha evidenciado que tenemos que poner en valor al sistema sanitario, porque cuando falta un sistema sanitario público fuerte, falla todo lo demás. ¿Para qué queremos unos datos económicos muy buenos como país si no tenemos un sistema sanitario fuerte y riguroso? Sí contamos con una sanidad fuerte en España, pero hay que defenderla y cuidarla.