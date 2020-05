Curbelo exige más control y test en el puerto de Los Cristianos (Tenerife) para garantizar la movilidad entre islas

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha reclamado este martes la aplicación de más medidas de control en el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, para garantizar el cumplimiento de lo fijado en el Real Decreto del Estado de Alarma y verificar así que las personas que viajan entre islas lo hacen por estricta necesidad.

"Demandamos mayor seguimiento en esta infraestructura por la que pasan los viajeros que embarcan hacia El Hierro, La Palma y La Gomera", comentó.

Curbelo lamentó que, en ocasiones, las labores de identificación que se realizan en el puerto tan sólo sean las que aplican las propias compañías navieras y no existan más tareas de vigilancia en el embarque y desembarque de pasajeros, "situación que es un riesgo" y puede acabar con las medidas de prevención que se aplican desde marzo en La Gomera.

El dirigente insular detalló que el tráfico entre las dos infraestructuras portuarias ha pasado de más de 4.000 pasajeros diarios a poco más de 70 cada jornada.

Sin embargo, subrayó la urgencia de reforzar los protocolos de identificación y vigilancia ante el inicio de las fases de la desescalada, un factor que llama a la movilidad "aún estando vigente la prohibición de viajar entre las islas".

Asimismo, Curbelo urgió a crear un protocolo para la realización de pruebas diagnósticas antes del embarque, tal y como ya trasladó a la Consejería de Sanidad para su estudio e implantación, bien con la realización de pruebas PCR previa a la fecha del viaje o la realización de tests rápidos en el puerto.

"Aunque no está autorizada la movilidad, el futuro pasa por permitir el tránsito de pasajeros y para ese momento tendremos que estar preparados con estrictos controles que nos aporten garantías", aseveró, antes de adelantar que no propondrá la ampliación de las conexiones con la isla hasta que no se realicen tests.

Desde un primer momento, comentó, "solicitamos tanto el cierre del aeropuerto de La Gomera como la reducción de las frecuencias marítimas con el objetivo de poder garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas que accedían a la isla a través del Puerto de San Sebastián, ya que es vital que, para poder superar con éxito esta crisis, llevemos a cabo un control fehaciente de las personas y los vehículos que se desplazan y esa vigilancia la tendremos que seguir manteniendo en las próximas semanas".