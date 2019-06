El 'V Curso Internacional de Verano' del IAC incluye una visita al Roque de los Muchachos

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en una nota, informa que está “abierta la matrícula para el V Curso Internacional de Verano Astronomy Adventure in the Canary Islands. El mensaje de la luz es la temática elegida para la quinta edición de este curso de formación de profesorado, organizado por el IAC, que se celebrará del 15 al 19 de julio en La Laguna (Tenerife). La matrícula es gratuita para la comunidad educativa española y permanecerá abierta hasta el 25 de junio o hasta completar aforo. El curso se enmarca en el Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos Peter en el que participa, como uno de sus pilares, el Telescopio Liverpool del Observatorio del Roque de Los Muchachos. En este sentido, el programa incluye una visita al complejo científico ubicado en las cumbres de Garafía.

En la nota del IAC se a punta que “la luz nos permite conocer nuestro entorno y también nos da información sobre regiones que están fuera de nuestro alcance, como ocurre con la mayor parte de objetos en el Universo. La luz ha permitido también grandes logros para la ciencia, con implicaciones muy importantes en la Astrofísica, como son el experimento de Eddington, del que acabamos de celebrar su centenerio y que supuso la comprobación observacional de la teoría de la Relatividad General de Einstein, o el descubrimiento de que el espectro de un elemento químico es como un código de barras que lo caracteriza de forma única. En 2019 se ha obtenido además la primera imagen de la “sombra” de un agujero negro. Para celebrar estos hitos científicos, los contenidos de la quinta edición del Curso Internacional de Verano Astronomy Adventure in the Canary Islands, organizado por IAC, girarán en torno a la temática El mensaje de la luz”.

La formación, añade, está destinada a profesorado de enseñanzas preuniversitarias y se desarrollará del 15 al 19 de julio de 2019 en La Laguna (Tenerife), con sede compartida entre el IAC y el Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna. Se trata de cinco días de conferencias y talleres sobre Astronomía y Astrofísica, con un marcado carácter práctico y participativo, haciendo énfasis en el uso de telescopios robóticos en las aulas, otros recursos y laboratorios en línea, el aprendizaje activo basado en la investigación y el enfoque multidisciplinar. El programa incluye también una visita formativa al Observatorio del Teide (Tenerife) y una visita opcional al Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma) el sábado 20 de julio.

El curso se enmarca en el Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos (PETeR) del IAC y se realiza en colaboración con el Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO; Portugal), el Faulkes Telescope Project (Cardiff University; Reino Unido), el National Schools’ Observatory (LJMU; Reino Unido) y la iniciativa educativa CESAR (ESA, ISDEFE; España), todos ellos instituciones y proyectos destinados a promover las vocaciones científico-tecnológicas entre escolares y jóvenes a través de la Astronomía-Astrofísica y áreas afines.

“El objetivo de este curso es dotar a los docentes de conocimientos y herramientas útiles para que puedan desarrollar una educación científico-técnica más práctica y estimulante para su alumnado, utilizando la Astronomía y los potentes recursos a los que tiene acceso la comunidad educativa europea y, en particular, la española”, explica Nayra Rodríguez Eugenio, coordinadora del proyecto Peter (IAC) y directora del curso junto con Rosa Doran (NUCLIO). “La valoración del profesorado que se ha formado con nosotros en las cuatro ediciones anteriores es muy positiva y muchos de ellos han puesto en práctica los conocimientos adquiridos desarrollando proyectos de investigación con su alumnado. Esto nos anima cada año a organizar una nueva edición del Astronomy Adventure in the Canary Islands”.

La formación se impartirá en inglés, ya que está abierta tanto a la comunidad educativa española como a docentes de otros países de la Unión Europea (a través del programa Erasmus+). Su carácter internacional ofrece así a los participantes una excelente oportunidad para establecer vínculos y colaboraciones con centros educativos de diferentes países. Tendrá una duración de 30 horas que estará certificada por el IAC y NUCLIO, en el marco del proyecto europeo Galileo Teacher Training Program. El curso cuenta además con la homologación de la Consejería de Educación y Universidades (CEU) del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En la nota del IAC se señala que no hay cuota de inscripción para el profesorado español, pero es necesario matricularse, ya que el número de plazas disponibles es limitado. La matrícula estará abierta hasta el 25 de junio (o hasta completar aforo) y las plazas se asignarán por orden de inscripción, dando prioridad al profesorado en activo en centros públicos.

Para matricularse, es necesario rellenar el formulario de inscripción y remitirlo por correo electrónico a peter@iac.es, a la atención de Nayra Rodríguez Eugenio, junto a una copia del DNI.

Más información en ww.iac.es/prensa.