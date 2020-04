Educación prioriza la estabilidad de los claustros para el curso 2020-2021

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias dará prioridad a la estabilidad de los claustros para el próximo curso, 2020-2021, con la intención de garantizar la continuidad de los destinos.



Así lo ha manifestado este miércoles la directora general de personal, Marisol Collado, tras el encuentro virtual celebrado ayer con la plataforma de directores de centros educativos de Secundaria de las dos provincias, para conocer sus inquietudes y las del profesorado ante la situación excepcional provocada por el coronavirus Covid-19.



En el comunicado remitido hoy, la Consejería agrega que en la reunión se abordó cómo se va afrontar el final del curso actual y el inicio del siguiente.



Detalla que en el encuentro estuvieron presentes los directores de los IES El Sobradillo, Manuel Martín González, La Laboral, Luis Diego Cuscoy y Viera y Clavijo, de Santa Cruz de Tenerife; y del Pérez Galdós, Schamann y El Calero, de Las Palmas, además de la directora general de FP y Enseñanza de Adultos, Eva de la Fe, y los dos directores territoriales, Federico Delgado y Álvaro Moreno.



La titular de Personal informó en la reunión de los cambios que se pretendían implantar con respecto a las comisiones de servicio, en especial, las que atañen a las necesidades docentes.



Collado apunta que "se determinó que este no era un buen momento para el cambio, principalmente, porque se trata de decisiones que se iban a tomar en un escenario complicado por la situación derivada del estado de alarma".



En esa línea, la directora explicó que la suspensión de los procesos selectivos del profesorado "lleva consigo que no se incorporen funcionarios en prácticas que vayan a cubrir las plazas que ahora están ocupadas por profesores en comisión de necesidad docente",



"Por todo ello, es necesario establecer un debate sereno desde los centros en unas condiciones adecuadas que, ahora mismo, no son óptimas", agregó.



Explicó que la propuesta de la Dirección General de Personal se fundamentó en primar las comisiones de necesidad docente basadas en proyectos enfocados a la mejora del aprendizaje dentro de la Formación Profesional Básica, dado que esta enseñanza necesita de especialistas.



Comentó que se priorizarían "los proyectos que vayan encaminados a cubrir necesidades de todo el centro, de una etapa completa o de un ciclo" y que, para favorecer la estabilidad de los claustros y contribuir a la continuidad del profesorado, una de las consignas que defiende es "la reducción del número de comisiones de servicio por centro, para que todos tengan la oportunidad de disponer de profesorado de continuidad y no solo unos pocos".



La nota explica que los centros se interesaron también por las sustituciones del profesorado y, en ese sentido, Collado comentó que en la práctica "se está estudiando caso por caso para atender a los cursos terminales de las etapas de Segundo de Bachillerato, Cuarto de la ESO y Sexto de Primaria, y las necesidades educativas".



Sobre la finalización del curso, la Consejería comunicó a los representantes de los centros educativos que habrá que esperar a las decisiones que se tomen este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participarán los representantes de las distintas comunidades autónomas y la ministra Isabel Celaá.