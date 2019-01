Las Escuelas Unitarias de La Palma congregarán a unas 1.000 personas en la capital por la Paz

El Colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma renueva un año más su compromiso con la paz. En este sentido, el próximo 30 de enero, a partir de las 09.00 horas, llevará a cabo un acto con el lema No hay Paz sin Educación en valores en la Plaza de San Fernando de Santa Cruz de La Palma para celebrar el Día de la Palma. La participación de alumnado y profesorado este año “aumenta pasando a 515 alumnos y 78, maestros y maestras. Con mucha facilidad estaremos en torno a las 1.000 personas en el desarrollo de la actividad”, indica en una nota de prensa

Cartel del Colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma de la celebración del Día de la Paz.

La Junta Directiva de la citada entidad, en la nota, apunta que “tradicionalmente, históricamente, nuestro Colectivo, nuestra asociación de maestros y maestras con una larga vida ya detrás, con varias generaciones de maestras y maestros comprometidos con la educación en el mundo rural, ha trabajado por educar a niños y niñas y por dar ejemplo de un trabajo que propicie la Paz en el mundo”.

Añade que “desde aquellas primeras jornadas insulares por la Paz en el año 1995, renovadas después en el año 2005, en las que empezamos a utilizar uno de nuestros símbolos, la paloma rechonchita que es hoy una de nuestra señas de identidad, que fue dibujada por una niña de la Escuela Unitaria de La Sabina, en Villa de Mazo, y que fue la ganadora de un concurso celebrado en todas nuestras escuelas, nuestro trabajo cada 30 de enero y meses anteriores y posteriores siempre ha ido encaminado a aportar nuestro grano de arena para un mundo mejor. En el año 2005 celebramos las segunda Jornadas Insulares por La Paz en las que una antorcha elaborada con madera y latón, que como llama tiene nuestra paloma y que permanece desde entonces custodiada en la presidencia del Cabildo, dio la vuelta a la Isla llevada por alumnos y alumnas y personas comprometidas con nuestro modelo, durmiendo cada noche en un centro educativo”.

Señala que “entre medio de estas dos emblemáticas jornadas, en el año 2002 propusimos instaurar 14 rincones por la Paz, uno en cada municipio, en el que se colocó una placa diseñada por nosotros. Esta placa junto con la antorcha, la paloma y nuestro Himno a la Paz, compuesta por el malogrado Francisco Eloy Hernández Rodríguez, del que nos acordamos cada 30 de enero, con catorce estrofas y con la música compuesta también en el seno de nuestro colectivo, constituyen nuestra contribución a diferenciar un movimiento educativo por La Paz, de maestros y maestras comprometidas con una educación en valores”.

Expone que “todo este trabajo se ha visto también en nuestro compromiso social, cuando dijimos como colectivo No a la guerra, en el año 2003, manifestándonos en Santa Cruz de La Palma, o con nuestro rechazo público, también en manifestación, a los atentados terroristas de los trenes en Madrid en el año 2011. Algo que nos demostró que la Paz no solo son los símbolos sino que hay que luchar por conseguirla”.

Subraya que “en esa línea de lucha está nuestro compromiso con nuestros alumnos y alumnas por dar ejemplo y educarlos en los valores que propician una convivencia pacífica”.

En los últimos tiempos “desde el año 2010 venimos acudiendo a Santa Cruz de La Palma a plantar unas estructuras o monumentos efímeros, dedicados a una temática concreta, generadora de Paz, y que han representado también el trabajo conjunto y cooperativo, como seña de identidad, de nuestras escuelas por sacar adelante el trabajo y todo por el bien de los niños y niñas. Por su educación, por su buena educación en valores”.

Las temáticas de años anteriores fueron: La educación emocional (2018); Música por la Paz (2017); Escritores por La Paz (2016); Derechos Humanos (2015); Premios Nobel (2014); Organizaciones No Gubernamentales (2013); Monumentos a la Paz en el mundo (2012); La importancia de los juguetes (2011); y Países en guerra (2010).

Este año 2019, agrega, “la temática es los valores y lo contravalores, la contraposición de ambos hace más fácil llegar a los discentes dado que cada valor, que es positivo intrínsecamente, se contrapone a una parte negativa. Lo que debemos hacer y ser y lo que no debemos hacer y no ser, como base de una sociedad en Paz que no solo es ausencia de guerra sino ausencia de justicia social, ausencia de dignidad, ausencia de humildad, ausencia de respeto, ausencia de bondad… o lo que es lo mismo presencia de injusticia, soberbia, insensisibilidad, irrespeto, maldad…"

“No podemos terminar esta nota de prensa”, prosigue, “sin expresar nuestra alegría por la participación por primera vez en este encuentro de las Escuelas Unitarias del Valle de Aridane. Estamos seguros de que esta participación será el inicio de una colaboración más estrecha a todos los niveles. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de este Colectivo”.

Por tanto, “al participación de alumnado y profesorado este año se aumenta pasando a 515 alumnos y 78, maestros y maestras. Con mucha facilidad estaremos en torno a las 1.000 personas en el desarrollo de la actividad”.

“Agradecemos también a todos los compañeros y compañeras su compromiso para con nuestro modelo y su profesionalidad, esfuerzo y tesón para mantener viva esta actividad complementaria a la educación del alumnado, siendo el mejor exponente, el de su ejemplo, de una buena educación en valores. También a la sociedad en general por el continuo apoyo a nuestras escuelas”.

Por ultimo, concluye, “agradecemos a ayuntamientos y a padres y madres la colaboración. También a Cruz Roja y al Cabildo Insular. ¡No hay Paz sin Educación en valores!” .