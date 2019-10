La Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma considera “vital” la instalación del TMT en la Isla

La Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), compuesta por la Asociación de Empresarios del Casco Histórico, Asociación para el Desarrollo Turístico (Asdetur), la Asociación La Zona Comercial Urbana de Los Llanos de Aridane y las Asociación de Empresas de Breña Alta (Asemba) consideran “vital la instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT por sus siglas en inglés) en La Palma”, indica en una nota de de prensa. “esta infraestructura, como ya lo es el resto del complejo del Roque de Los Muchachos, supondrá un importante apoyo para el desarrollo socioeconómico de la Isla.

"No solo se situará a La Palma a la vanguardia del conocimiento, sino que el TMT supondrá un empuje importante para el sector empresarial palmero por todo lo que ello conlleva", subraya. Para La Palma, añade, “tener el mayor telescopio óptico del hemisferio norte hasta el momento significará una inyección turística que repercutirá de manera positiva no solo en este sector, el turístico, sino también en el pequeño y mediano comercio insular". "Además conlleva un considerable aumento de puestos de trabajo, no sólo para la construcción sino para el desarrollo del proyecto, y la implantación definitiva”.

"Por todo ello, desde la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma mostramos el máximo apoyo a dicha construcción del TMT en la Isla de La Palma”, concluyen.

Los responsable debaten aún la instalación del TMT en el Roque de Los Muchachos o en Mauna Kea (Hawái), esta última calificada como lugar preferente por el consorcio internacional.