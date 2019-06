La Fundación Endesa y ‘Lo Que De Verdad Importa’ lanzan la versión online del proyecto de formación para jóvenes ‘Give Your Best’

“Marca personal, elevator pitch, preparación de entrevistas, mejora de competencias y habilidades, formación en valores, procesos de selección, búsqueda de prácticas y primer empleo, son solo algunos de los contenidos que los jóvenes interesados en formarse para su futuro profesional podrán encontrar en la nueva plataforma online del programa de formación BYG (Give Your Best) (www.giveyourbest.es) que ha sido lanzada hoy (por este lunes) por la Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De Verdad Importa, y con el apoyo de la consultora de orientación y empleo Jobientation, en un acto que se ha celebrado esta mañana en la sede social de Endesa en Madrid”, indica La Fundación Endesa en una nota de prensa.

“Todo ello”, añade, “a través de contenido que se genera semanalmente con un enfoque en valores como la superación, el esfuerzo, la perseverancia, la importancia del trabajo en equipo, la integridad y el emprendimiento, enfocado en los tres pilares de BYG: Formación para el empleo, trabajo en equipo y valores”.

El acto de lanzamiento de BYG Online, se apunta en la nota, reunió a 60 asistentes, entre ellos formadores y otros profesionales de la comunidad educativa, que estuvieron acompañados por Jesús Vidal, el actor y ganador de un Goya por su actuación en la película ‘Campeones’ y el actor Jonás Alonso, quienes, a través de una representación, han puesto en contexto algunas de las situaciones y retos a los que los jóvenes se tendrán que enfrentar durante su búsqueda de empleo y en los primeros años de su carrera profesional. Asimismo, estuvo presente Alfredo Arahuetes, doctor de Economía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, quien ha hablado sobre la situación del mercado laboral y la formación universitaria que reciben nuestros jóvenes, y lo que se espera de ellos cuando se enfrentan por primera vez a un trabajo.

BYG Online, explica, es una plataforma accesible para cualquier joven interesado en tener acceso a contenido con valor diferencial ya que está diseñada para estudiantes, graduados universitarios o de posgrado con inquietudes personales y profesionales y con ganas e interés en prepararse para el entorno profesional. En BYG Online también podrán conocer historias reales de éxito y giros de carrera, superación, humildad, éxito, fracaso, comunicación, etc. Un contenido muy completo, que se irá publicando semanalmente, enfocado en los tres pilares de BYG Give Your Best.

Las publicaciones invitan a los jóvenes a realizar un camino por el que van ganando puntos. Los puntos les dan acceso a contenidos e incentivos exclusivos relacionados con la formación profesional. Esta puntuación se consigue a través de su participación, acceso y valoración a todo lo que se comparte.

Según explica el director general de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Múgica, “BYG_Give_Your_Best es el resultado de una alianza entre la Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De Verdad Importa, en la que hemos contado con el apoyo de la consultora de orientación y empleo Jobientation, y se estructura en tres pilares: carrera, valores y trabajo en equipo. Con este proyecto queremos brindar a los jóvenes, además de un programa formativo, la ayuda necesaria para prepararse profesional y personalmente para su futuro”.

María Franco, directora de la Fundación Lo que de verdad importa dice: “Aunque consideramos que BYG on campus es esencial no deja de ser limitado, por eso BYG online nos permitirá llegar a todos los jóvenes y les dará las herramientas necesarias para convertirse en los profesionales y personas que buscan las compañías. Y lo más importante, les ayudará a sacar lo mejor de sí mismos”.

Fundación Endesa, presidida por Juan Sánchez-Calero, se señala en la nota, demuestra una clara vocación de desarrollo social a través de sus proyectos educativos, la formación para el empleo, el compromiso con el medioambiente e iniciativas culturales.

Impulsa proyectos de carácter educativo a través de iniciativas que transformen e innoven la educación en todos sus niveles y promoviendo la excelencia académica en al ámbito universitario a través de ayudas, becas y cátedras.

Desarrolla proyectos de formación para el empleo, con foco en la promoción del talento, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, a jóvenes emprendedores con escasos recursos y a profesionales de más de 50 años.

Promueve iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en cultura ecológica y promoción de la eficiencia energética. Además, apuesta por proyectos de reducción de impacto medioambiental de zonas industriales como otro de los compromisos que tiene la Fundación Endesa.

Por último, la Fundación continúa impulsando la iluminación de los bienes del patrimonio histórico-artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la cultura.

La Fundación Lo que de Verdad Importa es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es difundir valores humanos éticos y morales universales al público en general.

Nace en el año 2007 con un primer congreso gratuito para jóvenes y a lo largo de estos años ha ido ampliando sus proyectos y su presencia en España y fuera de nuestras fronteras.

La Fundación está formada por un patronato, un equipo profesional y varios consejos asesores.

La Fundación desarrolla proyectos y actividades destinadas a fomentar y promover valores universales en todos los ámbitos de la sociedad. Lo hace principalmente a través de testimonios de personas que con su historia de vida, ayudan a descubrir y reflexionar sobre lo que de verdad importa.