“Estoy solo en el Hospital de La Palma para tratar el dolor crónico y pido una Unidad del Dolor tipo 2”

El Servicio Canario de Salud (SCS) ha incluido en su cartera de servicios una Unidad del Dolor tipo 1 para el Hospital General de La Palma. El centro hospitalario palmero “no contaba de forma reglada” con la citada unidad, “aunque desde hace años se hacen tratamientos de dolor crónico”, según explicó a este digital el anestesista Rafael Omaña, quien lleva nueve años luchando por esta unidad y aplicando tratamientos de dolor crónico.

“Llevamos unos tres años con consultas y quirófanos de Unidad del Dolor sin tener este servicio aprobado por el SCS”, reconoció Ocaña, y recalcó que “lo que nosotros pedimos es una unidad tipo 2, porque en la de tipo 1, llamada monográfica, solo se pasa consulta a tiempo parcial y se hace algún bloqueo y alguna infiltración menor”. “En el Hospital General de La Palma estamos haciendo más que eso desde hace tiempo, tratamientos más avanzados de una unidad tipo 1, que es lo que se ha aprobado”, subrayó.

El doctor Omaña aclaró que “la aprobación de la unidad tipo 1 significa que el SCS considera que es necesario ese servicio en el Hospital General de La Palma y que debe poner recursos para su funcionamiento, pero no ha dado más recursos ni ha cambiado nada con relación a los pacientes”. “A día de hoy, no cambia nada, por eso digo que es simbólico, porque yo llevo años tratando aquí el dolor crónico, y en los inicios casi de forma clandestina”. “A lo largo de este tiempo he podido poner otros tratamientos como las radiofrecuencias, consultas y quirófanos, y eso ha ido creciendo”, dice. “A nivel científico ha aumentado bastante, aunque le falta todavía”, reconoce.

“Estoy pidiendo que se apruebe una unidad tipo 2, que incluye dotación de enfermería, porque yo ahora no tengo ni enfermera, estoy solo y a tiempo parcial”, remarca.

“Los pacientes con dolor crónico, de momento, seguirán siendo derivados al Hospital Universitario de Tenerife, porque nosotros con una dedicación parcial no damos abasto, yo tengo que hacer anestesia y algún día lo dedico al dolor crónico, y tampoco tenemos técnicas con las que sí cuenta el Universitario”, explica.

“La aprobación de la unidad tipo 1 supone que el SCS reconoce la necesidad del servicio, es un primer paso para que nos aprueben la unidad tipo 2 y nos den recursos para su puesta en marcha”, precisa Ocaña, quien hace hincapié en que “la prevalencia del dolor crónico es muy alta en una población envejecida como la de La Palma, hay gente que no puede trasladarse a Tenerife porque el dolor se lo impide”.

La gerente del Hospital General, Mercedes Coello, ha manifestado a La Palma Ahora que “lo que estamos intentando es fortalecer el nivel 1 para ir al nivel 2, entramos en la cartera de servicios, y ahora toca pedir a la Dirección General de Programas Asistenciales que nos equipare el nivel 2 dada la actividad y el volumen de pacientes que tiene La Palma”.