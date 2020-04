El IAC invita a 'cazar' asteriodes y contar estrellas durante el aislamiento entre las actividades de 11 proyectos de astronomía ciudadana

Las sedes del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y los observatorios del Roque de Los Muchachos (La Palma) y el Teide (Tenerife) permanecen cerrados tras las últimas medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, señala el IAC en una nota de prensa. Pero aunque estos centros se encuentren temporalmente vacíos, añade, las actividades que se desarrollan en el IAC no se interrumpen. Así que, apunta en la nota, "si has tenido tiempo para aburrirte estos días" de aislamiento "te animamos a echar una mano a la Astrofísica a través de once proyectos de astronomía ciudadana y divulgación científica en los que participa el IAC y que se suman a otras iniciativas planteadas por distintos centros e instituciones vinculados con la Ciencia.

Los proyectos son los siguientes:

Cazasteroides

Cualquiera de los 2.000 NEOs (Objetos Cercanos a la Tierra) conocidos, o alguno desconocido, podría impactar contra el planeta con desastrosas consecuencias. Los esfuerzos que se hacen en materia de búsqueda y seguimiento de estos pequeños objetos son muy importantes, pero se necesita analizar muchísimas imágenes para detectarlos en el firmamento. A través de la aplicación móvil cazasteroides, cualquiera puede colaborar analizando imágenes para proteger a la Tierra frente a esta amenaza.

Portal cazasteroides

Contadores de estrellas

Los cometas, en su órbita alrededor del Sol, dejan a su paso una estela de hielo, polvo y rocas. La Tierra, en su recorrido anual alrededor de la estrella, cruza estas nubes de pequeñísimos trozos de roca, llamados meteoroides, dando lugar a los fenómenos que conocemos como lluvias de estrellas (meteoros). A lo largo del año puede haber hasta 40 lluvias de meteoros, pero en nuestro calendario astronómico (enlace) puedes consultar las más significativas. La observación y contabilización en las lluvias de meteoros es un trabajo muy importante si queremos responder a cuestiones claves que aún se tienen acerca de los cuerpos menores de nuestro sistema solar.

Portal Contadores de estrellas

VASCO

¿Puedes ayudarnos a encontrar estrellas que aparecen o desaparecen? El proyecto Fuentes que desaparecen y aparecen durante un siglo de observaciones (VASCO, por las siglas en inglés de Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations) utiliza imágenes de antiguos catálogos militares que monitorizaron el cielo en los años 50 y las compara con cartografiados recientes del cielo. ¿En qué lugar del firmamento algún objeto se ha desvanecido? ¿Podemos encontrar destellos de posible comunicación láser de enorme potencia originados por otras posibles civilizaciones del vecindario cósmico? El fin último de VASCO es encontrar estrellas que han desaparecido para trazar fenómenos astrofísicos extremos, como el colapso formando agujeros negros y, quizás incluso, señales de vida extraterrestre inteligente. VASCO ofrece un lugar en el que científicos profesionales, aficionados a la ciencia y gente con curiosidad pueden interaccionar. Todo el mundo puede ser parte de la búsqueda.

Portal VASCO

Ventanas al Universo

La Fundación Starlight comparte iniciativas y propuestas astronómicas en 'Ventanas al Universoo' FR. Fernando Ruiz (IAC)

Hoy más que nunca, todas nuestras ventanas se pueden convertir en miradores al cielo. La Fundación Starlight quiere compartir con todos los pequeños y mayores que, en todas partes del mundo, están confinados en casa para superar esta pandemia, iniciativas y proyectos relacionados con la difusión de la Astronomía.

Fundación Starlight: Ventanas al Universo

Divulgación para todos los públicos

Si lo tuyo no es la acción, pero quieres aprovechar este tiempo para seguir aprendiendo…

Coffee Break: Señal y Ruido

Sigue la actualidad científica en el podcast de divulgación de Ciencia por antonomasia. Tras más de cuatro años de emisiones, hace unos meses empezaron a grabar sus programas con público desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos, de Museos de Tenerife. Ahora, desde casa, los están haciendo en streaming. ¡No te puedes perder el episodio de esta semana!

Y si no puedes esperar, aquí puedes encontrarlos todos para ir abriendo boca: http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/

Cosmocrónicas: observaciones desde el balcón

Si dispones de una ventana desde la que ver el cielo, no tienes excusas para perderte ninguno de los espectáculos astronómicos que te propone el Museo de la Ciencia y el Cosmos, de Museos de Tenerife, a través de sus CosmoCrónicas. Desde el paso de los satélites de Starlink hasta la observación de Venus a plena luz del día. En su web podrás encontrar toda la información que necesitas para apreciar los fenómenos que el Cosmos te brinda ahora que estás en casa.

Charlas del ciclo Mujer y Ciencia

Si no pudiste asistir al ciclo Mujer y Ciencia, que organizó el Museo de la Ciencia y el Cosmos con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, presta atención. El canal de YouTube de Museos de Tenerife irá publicando a lo largo de las próximas semanas estas charlas en las que divulgadoras e investigadoras del IAC y la Universidad de La Laguna reflejan el trabajo de las mujeres en la Ciencia.

#IACUniversoEnCasa

Lejos de limitar su actividad durante el aislamiento, la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del IAC, además de mantener la mayor parte de sus funciones mediante teletrabajo, ha intensificado sus esfuerzos a través de la iniciativa #IACUniversoEnCasa. Con lecturas literarias en el blog Vía Láctea s/n (aquí), vídeos, imágenes y pasatiempos, refuerza su compromiso con la divulgación de la Astronomía a la sociedad.

Dentro de esta iniciativa, a través del canal sky-live.tv, se están realizando retransmisiones diarias en directo para tratar diferentes temas de actualidad astronómica. Desde el pasado lunes 23 de marzo y hasta que finalice esta situación que requiere que nos mantengamos en nuestras casas, se sucederán encuentros con especialistas en diferentes áreas de la Astronomía, en los que el público podrá realizar todas las preguntas que le surjan durante las charlas. Estos vídeos quedan recogidos tanto en el canal de YouTube de sky-live.tv (enlace a la lista) como en el del IAC (enlace a la lista).

Proyectos educativos

El IAC sigue dando apoyo a los centros educativos para acercar la ciencia al alumnado de forma práctica. Por eso también queremos hablar de los proyectos educativos, que han intensificado su actividad durante estas semanas. Si eres docente, esto te interesa.

Habla con ellas: Mujeres en Astronomía

Visibilizar el trabajo de las mujeres en Astronomía y ofrecer a las niñas modelos inspiradores para fomentar sus vocaciones científicas y tecnológicas es el objetivo de esta iniciativa en la que astrofísicas e ingenieras ofrecen charlas por videoconferencia a los centros educativos españoles, ahora llegando a los hogares de estudiantes y docentes de forma simultánea. Durante estas conferencias, que tienen una duración de alrededor de 50-60 minutos, el alumnado podrá conocer el trabajo que se desarrolla en el IAC y en los Observatorios de Canarias y resolver sus dudas sobre la carrera científico-tecnológica o el Universo.

Solicitud de charlas.

PETeR: robots que miran al cielo

El Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos (PETeR) es un laboratorio en línea que permite a estudiantes preuniversitarios realizar sus propias observaciones e investigaciones astronómicas usando telescopios robóticos profesionales. Estos instrumentos están diseñados para trabajar de manera totalmente autónoma. Por este motivo, a pesar del cierre de muchos observatorios alrededor del mundo debido a las medidas excepcionales ante el COVID-19, algunos de los telescopios disponibles en PETeR siguen abiertos a la comunidad educativa española. Este es el caso del Telescopio Liverpool, en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), que con su espejo de dos metros de diámetro es uno de los telescopios totalmente robóticos más grandes del mundo, y también los telescopios de 40 centímetros del Observatorio Las Cumbres localizados en Hawái y en Australia. Con PETeR podrás descubrir supernovas, estrellas variables o incluso algún exoplaneta. Si eres docente o educador/a, puedes registrarte para usar PETeR con tu alumnado aquí.

El proyecto dispone también de un conjunto de actividades didácticas, abiertas a todo el mundo, que hacen uso de imágenes astronómicas reales y cubren temas desde el Sistema Solar hasta cómo medimos distancias en el Universo. Puedes acceder a ellas aquí.

CosmoLab: El Sistema Solar como laboratorio en el aula

Aunque las clases se desplacen a los hogares, los cursos de formación del profesorado del proyecto CosmoLab continúan en marcha. De esta manera, cuando se reanude la actividad, los docentes podrán trasladar todos estos conocimientos sobre Astronomía y realizar actividades y talleres prácticos con sus estudiantes. Además, el proyecto cuenta con materiales educativos para el profesorado de Primaria y Secundaria que se han compartido de forma virtual para que puedan hacer uso de ellos durante esta etapa. Un pequeño esfuerzo para llevar al profesorado y alumnado de Tenerife las fascinación por el Cosmos y la investigación puntera que se realiza en la Isla.

Más información en la web del IAC.