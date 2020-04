El ICHH recuerda que es necesario solicitar cita previa para donar sangre en sus puntos de extracción

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, continúa necesitando donaciones de sangre durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19, pero con cita previa para evitar aglomeraciones y esperas, indica en un comunicado.

A través del formulario de contacto, ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com, podrán pedir cita para donar sangre aquellas personas que cuenten con estos requisitos: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg, y en caso de las mujeres, no estar embarazadas. Asimismo, se recuerda que el ICHH no realiza la prueba de detección del Coronavirus (COVID-19) y no podrán donar las personas con síntomas respiratorios o hayan estado en contacto con afectados por el coronavirus o hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Desde el ICHH se agradece el interés y colaboración de la población ya que ha recibido, esta semana, a través del formulario alojado en efectodonacion.com más de 300 peticiones para donar sangre.

El ICHH recomienda que, si se desea donar sangre en los hospitales de la Red Transfusional Canaria, se llame previamente a cada unidad para que el servicio transcurra con la mayor normalidad posible.

Dónde donar sangre en La Palma

El punto fijo de donación situado en el Hospital General de La Palma cuenta con una unidad de extracción operativa de lunes a domingo, festivos incluidos, en su horario habitual, de 10:00 a 20:00, llamando antes al teléfono 922 185 312.

Dónde donar sangre en Tenerife

Este viernes, 3 de abril, y durante la semana que viene, de lunes a miércoles, habrá un servicio de extracción en La Orotava, en el interior la Casa de la Juventud, situada en la calle León, número 9, de 09:00 a 12:30 y de 16:00 a 19:30 horas.

Otro punto de extracción de sangre continúa disponible en Adeje durante la jornada de este viernes, y desde el próximo lunes hasta el jueves, dentro de la Escuela de Seguridad y Convivencia, en la calle Beneharo, número 135, junto al pabellón polideportivo de Las Torres de 09:15 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

El punto fijo de extracción de sangre del Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Méndez Núñez, número 14, está operativo hoy viernes de 08:15 a 14:45 y de 15:25 a 21:30 y mañana sábado entre las 10:00 y las 14:30 horas. La próxima semana el horario será de lunes a miércoles de 08:15 a 14:45 y de 15:25 a 21:30, el jueves, 9 de abril, y el sábado, 11 de abril, de 09:10 a 15:00 y de 15:30 a 20:00 horas. Cuenta con vados para donantes.

En el sur de la Isla hay habilitado un punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, operativo los viernes de 08:00 a 14:15 y de 15:15 a 19:30, y durante la próxima semana de lunes a miércoles desde las 09:00 hasta las 12:15 y de 13:15 a 19:30 horas.

En los hospitales de la Red Transfusional Canaria hay unidades de extracción en el Hospital Universitario de Canarias, operativo de domingo a viernes de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas, llamando al 922 678 670; en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se puede donar de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, llamando al 922 602 060, excepto festivos.

Dónde donar sangre en Gran Canaria

El punto fijo de extracción de sangre del Banco Provincial de Las Palmas, en la calle en Alfonso XIII, número 4 de la capital grancanaria, está operativo hoy viernes de 08:15 a 14:45 y de 15:25 a 21:30 y mañana, de 09:10 a 15:30 horas.

La próxima semana el horario será de lunes a miércoles, de 08:15 a 14:45 horas y de 15:25 a 21:30 horas, el jueves, 9 de abril y el sábado, 11 de abril, de 09:10 a 15:00 horas y de 15:30 a 20:00 horas. Cuenta con vados para donantes.

Este viernes y durante la siguiente semana, de lunes a miércoles se puede donar en Vecindario, en el gimnasio del IES José Zerpa, de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

Otro punto de extracción estará ubicado, también durante la jornada de hoy y de lunes a miércoles, en Gáldar dentro del polideportivo Juan Vega Mateos, en la calle Guayres, número 33, desde las 09:00 a las 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

En el sur de la Isla, durante la jornada de hoy el ICHH cuenta con un punto de extracción en San Bartolomé de Tirajana, en el interior del IES Faro de Maspalomas, ubicado en la calle Secundino Delgado, número 4, de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 horas.

Esta unidad se trasladará del municipio de Telde para comenzar una nueva colecta en las Casas Consistoriales, en la plaza de San Juan, de lunes a miércoles de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 y el jueves y el sábado de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

La Red Transfusional Canaria cuenta con puntos de extracción en el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, en su horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, excepto festivos, llamando previamente a los teléfonos 928 308 581 y 928 308 578; el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín en horario de lunes a viernes de 8:30 a 19:45, excepto festivos, llamando antes al teléfono 928 449 451 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, excepto festivos, previa llamada al teléfono 928 441 163.

Dónde donar sangre en Fuerteventura

Los donantes podrán acudir durante la jornada de este viernes en horario de 08:30 a 14:15 horas, previa cita, al punto de extracción ubicado en el interior del edificio de la Unidad de Apoyo al Docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (antigua Universidad Popular), en la calle Doctor Fleming, número 1, en Puerto del Rosario. La próxima semana estará operativo el lunes y el martes de 15:45 a 20:45 y el miércoles de 08:30 a 14:15 horas.

Dónde donar sangre en Lanzarote

El punto fijo de donación situado en el Hospital Doctor José Molina Orosa está disponible de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 09:00 a 14:00 horas, llamando antes al teléfono 928 595 572.

Dónde donar sangre en La Gomera

En el punto de extracción del Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe presta servicio de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, excepto festivos, previa cita llamando a los teléfonos 922 140 200 y 922 140 213.

Dónde donar sangre en El Hierro

El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10:00 a 12:30 horas, llamando antes a los teléfonos 922 553 522 y 922 553 523.