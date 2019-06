Isla Bonita Moda posiciona al modelo palmero Marc Castignani como imagen de la nueva editorial de la firma internacional Pablo Erroz

El modelo palmero Marc Castignani.

El modelo imagen de Isla Bonita Moda, Marc Castignani, protagoniza la nueva editorial de moda de la marca internacional Pablo Erroz, realizada íntegramente en La Palma durante el pasado mes gracias a las gestiones realizadas por el plan insular de moda de la isla, se informa en nota de prensa. El conjunto de imágenes forman parte de la presentación para los medios especializados de la colección Up to you en la que texturas, formas y colores se entremezclan con los paisajes más emblemáticos de la isla como Las Salinas de Fuencaliente, la playa de Nogales, Los Tilos y las zonas volcánicas del municipio de Fuencaliente, otorgándole a la editorial una esencia única que recorrerá todo el mundo.

El modelo, ganador del premio al mejor New Talent de 2016, ha tenido la oportunidad de realizar varias acciones de profesionalización a través de Isla Bonita Moda, participando en eventos como Gran Canaria Swimwear Fashion Week, Gran Canaria Bridal Collection o Madrid Bridal Week, lo que le ha ayudado a contribuir a su posicionamiento en el sector de la moda a nivel nacional. “Isla Bonita Moda es una oportunidad real y efectiva no sólo para las firmas de moda y para las empresas que se dedican de manera directa o indirecta a su gestión, también lo es para los jóvenes de La Palma, que gracias a las acciones de profesionalización como la realización e inclusión en editoriales de moda de firmas de ámbito internacional logran una mayor proyección y oportunidades en el mercado laboral”, asegura Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma en funciones. “La Palma me ha cautivado desde el primer momento. Cuando vine con mi equipo a presentar la nueva colección sabía que tenía que mostrar al mundo esta isla, llena de magia y color, en la que se entremezclan tantos paisajes diferentes, algo que es fundamental a la hora de poder desarrollar una producción de moda. La moda vuelve a su concepto más natural, intentando mimetizarse con el entorno. Además, poder contar con un modelo made in La Palma como Marc Castignani es muy importante, porque estoy seguro que después de esta editorial se le abrirán muchísimas puertas en otras firmas de moda y eventos de ámbito nacional”, detalla el diseñador Pablo Erroz. La acción ha contado con la participación del alumnado de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, siendo los alumnos Rayco José Plata (ayudante de fotografía) y Mayra Martín Concepción (ayudante de estilismo) parte fundamental del equipo.