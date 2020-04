El ‘Isla Bonita Love Festival’ busca la mejor versión de la canción ‘Somewhere over the rainbow’

Cartel del reto social en busca de la mejor versión de la popular canción 'Somewhere over the rainbow',

El proyecto social por la igualdad y la diversidad de la isla de La Palma, el Isla Bonita Love Festival, con el respaldo de la asociación Violetas LGTBI+ (Lesbianas, Gays, Tans* y Bisexuales), “lanza un reto social en busca de la mejor versión de la popular canción Somewhere over the rainbow, invitando a grupos musicales y solistas a versionar libremente la canción que llegó a convertirse en un símbolo para el colectivo LGTBI+ por la interpretación de Judy Garland en El Mago de Oz”, se indica en una nota de prensa del Cabildo.

Encontrar la mejor versión de esta canción, añade, “es también buscar la mejor versión de nosotros mismos en el momento actual. Ahora, más que nunca, es necesaria una reflexión para encontramos, para despertar el talento creativo y generar un movimiento social y colectivo en defensa del amor sin etiquetas, coincidiendo con la celebración este domingo 26 de abril, del Día de la Visibilidad Lésbica”. Apunta que “esta canción icónica del movimiento LGTBi recuerda que en algún lugar, más allá del arcoíris, los sueños se cumplen. Un arcoíris que anuncia el final de la tormenta que atraviesa también la sociedad actual”.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y responsable de la empresa pública Sodepal, Raquel Díaz, señala que “hemos lanzado este reto pensando en el arcoíris como doble símbolo, ya que por un lado está incluido en la canción que se convirtió en himno para la comunidad gay, y por otro lado, es el emblema de la bandera que también identifica a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales o queers, a lo que sumamos el hecho de que la música es parte esencial de nuestras vidas y del Festival”.

“Un reto”, añadió la consejera, con el que además “defendemos nuestra apuesta por una sociedad más justa, más igualitaria, más diversa y más representativa y que forma parte del conjunto de actividades que a lo largo del año vamos a impulsar desde Sodepal para defender el verdadero interés social del Isla Bonita Love Festival y todo lo que representa, dando mayor visibilidad a la realidad que viven los viven los 365 días del año los colectivos LGTBIQ+ en La Palma”, asegura la consejera.

Díaz señaló que “desafortunadamente en nuestra sociedad aún existe discriminación hacia quienes defienden que el amor es libre y que no existe una única forma de amar. Por ello, esta cita que promovemos desde el Cabildo, Sodepal y el Love Festival pone el acento especialmente en la importancia de desarrollar y aplicar el talento inspirados en un tema que como Somewhere over the rainbow es todo un referente a nivel internacional”.

Desde Violetas LGTBI, se apunta en la mnota, animan a participar en esta iniciativa, "teniendo muy presente que todavía es mucho el camino que tenemos por recorrer para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la población LGTBI+". Además, el colectivo LGTBI+ de La Palma señala que "el arte y la cultura son herramientas esenciales para combatir la desesperanza en un momento tan duro como este, donde también las personas LGTBI+ están sufriendo un grave impacto psicosocial debido al aislamiento y a la crisis generada por el COVID-19".

Además, señala, en el día de la visibilidad lésbica Violetas quiere destacar la importancia "del impulso renovado que el Cabildo de La Palma quiere dar al proyecto social del Isla Bonita Love Festival”.

La iniciativa surge “aprovechando la recta final del confinamiento e invita a solistas, grupos musicales, aficionados y amantes de la música a participar en un reto” que, “tal y como” apunta la consejera “nos recuerda que al final de la tormenta vuelve a brillar el sol, al que siempre anuncia el arcoíris protagonista de esta acción del Isla Bonita Love Festival”.

Las bases y la información para participar en el concurso se publicarán esta semana en las redes sociales y la web del festival, www.islabonitalovefestival.es.