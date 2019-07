Las Jornadas Jurídicas del Love Festival reafirman la obligación de juzgar con perspectiva de género

El Isla Bonita Love Festival cerraba en la mañana de este viernes su agenda social con una de sus ‘citas clásicas’: las Jornadas Jurídicas: Retos para la Justicia en Materia de Igualdad, que han contado con la presencia de Gloria Poyatos y María Galván Rubio cuyas ponencias han girado en torno a la obligación de juzgar con perspectiva de género, se informa en nota de prensa.

El consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, destacó que este acto “se enclava como uno de los elementos indispensables dentro de la agenda del Isla Bonita Love Festival”. “Costó mucho sacar adelante estas jornadas en un contexto donde hablar de retos para un segmento tan cerrado y ‘hetero cuestionado’ como es la justicia en España, era complicado; así como, empezar a plantearles la necesidad de analizar y juzgar con perspectiva de género, y a hablar no solo de sentencias justas formalmente sino materialmente, analizando más allá del fondo. Era fundamental hacerlo y lo hemos conseguido en estas terceras jornadas”.

Las dos ponentes dieron a los asistentes una visión diferente y necesaria de lo que la justicia necesita acometer de manera inmediata para estar en concordancia con la demanda real de la sociedad.

Por su parte, Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, valoró “la importancia de este evento social que no solo ha logrado colocar en el centro de las agendas políticas, económicas y sociales a la isla, sino que la ha colocado en el centro de las agendas los derechos humanos, la diversidad y la igualdad, que en los tiempos que corren son importantísimos”. En este sentido, afirmó que “la perspectiva de género en la justicia no es una opción para el que juzga, sino una obligación contenida en tratados internacionales ratificados por España, que, en caso de incumplirlo, podemos comprometer la responsabilidad de nuestro Estado. Reivindiquemos esa perspectiva género que nos hace más iguales y nos hace caminar a una sociedad más pacífica y corresponsable. Una justicia no es equitativa si no integra la perspectiva de género. Para ello es necesario aplicar esta perspectiva para identificar, detectar y franquear los prejuicios y estereotipos que también nos afectan a los jueces” destacó.

María Galván Rubio reafirmó también esa obligación de juzgar en perspectiva de género. “Es una obligación legal que tenemos de integrarla como método para impartir una justicia igualitaria para todos” manifestó. Adentrándose en su campo, sobre la trata de personas, destacó que “legitimar la posibilidad de comprar y vender el cuerpo de las mujeres es incompatible con una sociedad libre de violencia de género. Para acabar con la explotación sexual el primer gran paso debe ser prohibir el proxenetismo en todas su formas. Educar a la gente en que no se puede comprar el cuerpo de una mujer que en la mayoría de los casos está en riesgo de exclusión social”.

En la segunda parte de estas jornadas se llevó a cabo una mesa debate, moderada por Jordi Pérez Camacho, en la que participaron las dos ponentes anteriores, acompañadas de Ana María Montesinos Afonso (abogada), Juan Antonio Rodríguez Rodríguez (Decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de La Palma), Carlos Agustín Bencomo González (Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife y Presidente del Consejo Canario de Graduados Sociales) y José Ramón Dámaso Artiles (Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura). La necesidad de que los jueces se liberen de las ‘cargas estereotipadas’, la importancia del lenguaje inclusivo en el ámbito jurídico, así como, los retos inmediatos para una justicia igualitaria fueron algunos de los temas analizados por los expertos; retos entre los que señalaron la formación, la sociabilización y la educación en el seno familiar o como fundamento.

Sobre Gloria Poyatos

Entre ellas destaca Gloria Poyatos, que un año más vuelve al Isla Bonita Love Festival. Es actualmente magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidenta de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas y de la Asociación Española de Mujeres Juezas, una organización comprometida con la lucha por la igualdad no sólo en el ámbito judicial. Además, desde 2018 pertenece a la Junta Directiva de la International Association of Women Jutges (IAWJ), por la Región de Europa, África del Norte y Oriente Medio.

A lo largo de su trayectoria ha logrado numerosos premios. En junio de 2017 recibió el premio internacional Mallete de Oro, otorgado por la entidad Women's Link Worldwide a la resolución judicial que tuvo el impacto más positivo en la vida de las mujeres y niñas y en la protección de sus derechos. En 2018 obtuvo el Premio Charter 100 a la trayectoria profesional en defensa de los DDHH de las mujeres, otorgado por la Asociación Charter 100 Gran Canaria. Este año se ha alzado con el Premio RACIMO DE HONOR 2019, otorgado por su actividad profesional a favor de los derechos de las mujeres, promovido por el Ayuntamiento de Jerez; y con el Premio del Ayuntamiento de Madrid, como embajadora de Madrid, por la organización en esta ciudad del segundo Regional Conference Europe, Middle East and North Africa Regional Conference of the IAWJ.

Sobre María Galván Rubio

María Gavilán Rubio, magistrada jueza en Madrid. Es además profesora del Máster de Acceso a la Abogacía y de la Asignatura de Derecho Penal Internacional en el Real Centro Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid; y profesora de la formación específica de los Grupos Especializados en Trata de Seres Humanos de la Guardia Civil.

Ha sido ponente en el Seminario Organizado por la Comisión de la Unión Europea de Aprendizaje mutuo sobre igualdad de género con el título Combatiendo la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; y en el VI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes.

Además, ha sido llamada como experta a la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, con una intervención basada en la proposición de una Ley Integral Contra la Trata.

