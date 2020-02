“La Palma empezará a valorar a Luis Morera cuando nos falte”

En el año 2000 arrancaba en España un reality show de esos que en aquel momento puntual marcaba la diferencia: El Gran Hermano. Recordemos que las redes sociales lejos estaban entonces de nuestro alcance, aún no habían irrumpido de esta forma tan feroz como lo harían años más tarde, y recuerdo que un periódico de papel con el que colaboraba entonces me encargó ver unos cuantos programas y escribir un artículo de opinión sobre ese formato El Gran Hermano. Si les digo la verdad, me pareció original entonces, pero no vi más de dos ediciones y creo que ya van unas cuantas. Hoy, veinte años más tarde, les voy a escribir sobre Mi Gran Hermano, mi hermano pequeño Rayko Lorenzo. Tengo la ventaja de un local, cuando juega en casa. Les puedo decir que a ambos nos gusta el deporte, ambos de equipos opuestos, con un sueño común cumplido, acabamos nuestras carreras universitarias, practicábamos kárate, fuimos de la generación que merendamos con noticias de atentados de la banda terrorista ETA, nos subimos a un nisperero con nuestra pandilla en aquellos días de infancia, son innumerables los recuerdos, pero hoy es él, mi protagonista. Salió hace 21 años a emprender una aventura y desde entonces no ha dejado de emprender. Seguro que nos está leyendo con Luis Morera de fondo en su oficina, quizá en su cabeza su querido Charco Azul y un nestea. Cito sus palabras: “Emprendedor, equivócate, pero, sobre todo, equivócate barato y rápido”. Demos la bienvenida al Chester a Rayko Lorenzo desde Granada para La Palma Ahora, Sansofé-Sé bienvenido.

-¿Emprendedor, formador…? ¿Qué más suma Rayko Lorenzo a su vida profesional?

-Bueno, intento sumar soluciones. Cuando te enfrentas a un proyecto, da igual que sea formativo o empresarial, en ambos lugares de la ecuación hay una supuesta carencia, y es ahí donde entro para aportar mi granito de arena. El trabajar a dos bandas, en un grupo empresarial y a través de mi propia marca, me permite realizar una venta cruzada interesante, además de que lo que aprendo en un lado lo aplico en el otro, y viceversa.

-¿Cuántos años llevas en Granada?

-Vine unos 21 días de vacaciones y llevo unos 21 años… Granada es una ciudad mágica, de esas que cuando la miras a los ojos te devuelve una mirada moruna de la que difícilmente puedes salir. Lo cierto es que es muy completa, cuenta con una gran Universidad, con playa muy cerca (es importante el mar para un canario), Sierra Nevada con sus pistas… Y cómo no, parte de la historia de España… No obstante, además de contar con uno de los monumentos más visitados de Europa, La Alhambra, es una urbe que tiene enterrada, literalmente, mucha historia (Juana La Loca, Felipe El Hermoso, Los Reyes Católicos). Su nivel cultural, intelectual y gastronómico, son también ítem que hacen de Granada una ciudad para venir (y quedarse).

-¿Qué lugares frecuentas por trabajo?

-Puffff, igual acabamos antes si te digo los que no frecuento. En mi carrera profesional he tenido la oportunidad de trabajar en casi toda España, muchos países de Europa como Austria, Alemania, Portugal, Italia, UK, Turquía… incluso fuera de esta última, visitando Sudamérica, Marruecos… En la actualidad, mi mercado está prácticamente en el panorama nacional, imparto formación en diferentes asignaturas de Grado, MBA y Máster, en ESIC Business&Marketing School, en EIP Madrid y EIP Granada. Actualmente, y ahora que no nos lee nadie, pronto, si sale todo bien, perteneceré al Claustro de una Universidad americana, pero hasta aquí puedo contar… En el apartado de consultoría y otras formaciones no regladas, suelo visitar muchas ciudades como Málaga, Murcia, León, Barcelona, Melilla, Mallorca…

-¿Qué piensas de la situación laboral en España?

-Creo que aquí estaremos de acuerdo casi todos. Pienso que puede (debe) mejorar muchísimo. Es una catástrofe que tengamos el paro juvenil que tenemos, que las personas que estén contratadas lo estén bajo unos salarios impropios, que no dan. Es una lástima la fuga de talento… Por poner un hilo de esperanza, ya sabes que me gusta ser positivo, desde hace algo más de medio año, comienzo a ver un mercado más movido. Hay más proyectos, más solicitudes de presupuesto… Esperemos que sea un indicativo de mejora en cuanto a la empleabilidad, y que no solo se refleje en la macroeconomía sino también en la micro.

-¿La formación como opción?

-Yo diría que mejor la formación como obligación. Hay que aprender a desaprender. Si eres joven, porque es más que necesaria para estar preparado para la aventura laboral. Si ya no lo eres tanto, porque el mundo cambia a una velocidad jamás vivida, y si no cambiamos a la par, sencillamente nos quedaremos desfasados. De la formación y la educación mana todo; es el caldo de cualquier guiso que, aunque parezca inverosímil, ahora se cuece tan rápido que cuando estás terminando de formarte en algo, ya ha salido algo nuevo que te invita a empezar de nuevo. Por eso la formación debe ser un continuo, reglada o no, debemos estar en fase formativa permanentemente.

-¿Existe el miedo a emprender? ¿Motivos…?

-Existe miedo a casi todo, y ya sabes lo que pienso del miedo. Lo que realmente tiene que existir es equilibrio. He visto emprendedores que mueren de éxito, otros que se enamoran locamente de su idea y no son capaces de llevarla a cabo porque buscan la perfección y no la acción. He formado a potenciales emprendedores que cuando ven que no es oro todo lo que reluce, reculan y entonan el mejor por cuenta ajena. En los últimos años, desde muchos puntos, nos han incrustado lo de que hay que ser emprendedor; sin duda, hay que ser emprendedor, pero no todo el mundo vale para emprender en lo profesional. Las competencias necesarias no se adquieren de la noche a la mañana. En este aspecto, siempre digo lo mismo: “Emprendedor, equivócate, pero, sobre todo, equivócate barato y rápido”.

-¿Las Islas están como hoja eventos en tu agenda de ruta?

-Bueno, la verdad es que últimamente, como decía ut supra, está “sonando mucho el teléfono”; participaré en marzo en varias acciones formativas, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Orientadores, una propuesta donde hablaré de Marca Personal 2.0, algunos actos formativos de índole empresarial privados, tengo pendiente también cerrar algunas cosas fuera de España… Las Islas siempre están en mi hoja de ruta, aunque no vaya, colaboro recurrentemente con organismos, administraciones y empresas de allí. Es lo que tiene ser demasiado saucero, palmero y canario.

-Autor de un libro con repercusión, ¿vienen proyectos editoriales?

-Siempre digo, “de este año no pasa”, pero el tiempo actúa a modo de bofetada nórdica y me pone en mi sitio. Como bien sabes y mejor que nadie, escribir es algo pasional que requiere de tiempo, ganas, estudio, investigación y de muchas horas de sueño. De esta ecuación lo único que tengo en la actualidad es ganas. Pero sin duda, es algo que tengo tatuado en mi recuerdo cognitivo, y más pronto que tarde, sacaremos algo que pueda sumar a la vida de las personas.

-¿Tu lugar favorito de tu isla natal?

-Pufff, hay muchos, pero posiblemente aquel donde esté con mi gente. Si tengo que decir uno, posiblemente el Charco Azul, guardo unos recuerdos perennes que siempre están ahí cuando los necesito.

-¿Un creador o creadora de La Palma que quieras destacar?

-Si me dejas, primero a ti. Siempre digo que eres la mejor escritora que conozco. Y luego, aunque es un secreto a voces de quien me conoce, Luis Morera. Me parece una figura que La Palma empezará a valorar cuando nos falte. Es cantante, pintor, ideísta, actor, soñador, bohemio… Cuando trabajo en mi despacho, suelo poner su música porque tengo comprobado que amansa a mi fiera interior.

-Algunas palabras para los lectores de La Palma Ahora

Pues a los que nos leen desde La Palma, decirles que les tengo una envidia insana completa; que disfruten de la isla más bonita del globo por mí. A los que nos leen desde fuera, que sigan haciéndolo, leer es una asignatura troncal de la vida. Y a los de dentro y a los de fuera, decirles que si han llegado hasta aquí, les invito un leche y leche.

-Redes sociales, web ¿dónde encontrarte?

Soy facilón, de esos a los que si buscan… encuentran. Mi página web es https://raykolorenzo.com/ y en todas las redes sociales soy @RaykoLorenzo, será un placer tenerlos dentro del mundo virtual.