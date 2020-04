La Palma lleva cuatro días sin detectar contagios por COVID-19 y suma un alta

La Palma suma cuatro consecutivos (domingo, lunes, martes y miércoles) sin detectar ningún contagio por COVID-19. La gerente del Hospital General, Mercedes Coello, informa este jueves que de los 20 test realizados el miércoles ningún dio positivo. La Isla registra un total de 59 casos activos, de los que dos se encuentran en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), cuatro en la planta de Medicina Interna y 53 reciben atención domiciliaria. Las altas son ya 18 (una más que este miércoles) y el número de fallecidos se mantiene en cinco.

“Seguimos acumulando ceros, y eso es muy, pero que muy bueno”, dice Mercedes Coello, aunque recuerda que “hay que seguir observando y cumpliendo las normas. Cada día la luz se hace más espacio”, asegura, pero insiste en que “todavía queda mucha batalla por hacer, y tenemos que prepararnos para un tiempo nuevo en el que la situación seguirá siendo especial y no habrá que relajar las normas. Hasta que no haya una solución definitiva y global a esta crisis sanitaria, no queda otra que seguir escrupulosamente las normas sanitarias y sociales”, remarca. Da “ánimos” a la población y pide “pensar en positivo”.