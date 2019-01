“La Palma tiene trabajadores pobres y eso conduce a la economía sumergida”

La situación laboral en La Palma, en opinión de la secretaria general del sindicato UGT en la Isla, Lupe Parrilla, “para tristeza de muchos, no es buena”, ha asegurado a La Palma Ahora. “Aunque ha ido disminuyendo poco a poco el número de parados, está claro que la cifra es muy elevada para la población que tenemos”, afirma.

“En La Palma nos estamos convirtiendo en trabajadores pobres y eso conduce a una economía sumergida que no paga impuestos, lo que implica menos recursos y, consiguientemente, menos crecimiento, porque el empresario gana menos y habrá menos trabajo”, subraya. “Tenemos que luchar contra esa economía sumergida, no podemos seguir con 8.000 parados en la Isla sin prestaciones económicas porque de algo tienen que vivir; hay que acabar con la economía sumergida para convertir todos esos puestos de trabajo en legales, lo que no hay que hacer es culpar al trabajador porque lo único que está haciendo es buscarse la vida”, remarca Parrilla.

En el desempleo que se registra en La Palma “hay un alto porcentaje de personas que no tienen los estudios básicos para poder conseguir un trabajo que les permita llegar a final de mes”, recuerda.

“Es cierto que los ayuntamientos y el propio Cabildo, y las empresas con la campaña de Navidad, han intentado contratar personal para aminorar ese número de parados”, apunta la secretaria general de UGT, y añade: “Nosotros, como organización sindical, en la Mesa para el Empleo del Cabildo, cuando se sacan los programas para incentivar la creación de puestos de trabajo, siempre decimos que nos parece bien que se apoye a los empresarios para fomentar la contratación, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres y mayores de 50 años, pero no consideramos adecuado que la Corporación insular establezca ayudas para contrataciones precarias”. “Está bien que se dé una subvención cuando el empresario hace una contratación a jornada completa -y si esa contratación es indefinida, mucho mejor- puesto que comprendemos que tienen que haber contrataciones temporales por muchos motivos, pero lo que no entendemos es que se concedan ayudas a empresarios por contratar temporalmente y a jornadas parciales, con contratos de dos a cuatro horas”, precisa. “El empresario tiene derecho a hacer ese tipo de contrato pero a nosotros, como sindicato, no nos parece justo que un organismo público como el Cabildo lo subvencione”, indica.

Lupe Parrilla, por otro lado, se muestra sorprendida con los comentarios que le están llegando sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Estamos oyendo críticas de muchos empresarios de La Palma, y hasta de trabajadores de a pie, que aseguran que la subida a 900 euros del SMI provocará despidos y gente en la calle, y yo me pregunto quién puede vivir con menos de 900 euros pagando alquiler, agua, luz y comida, porque esta subida es de 900 euros brutos, y es verdad que el empresario va a tener que pagar un poco más por la Seguridad Social del trabajador pero es que el trabajo tiene que ser digno, tiene que permitirnos llegar a final de mes y poder comer”. “La subida del Salario Mínimo Interprofesional es por dignidad, pero esa dignidad no va a arruinar a nadie, sino que va a ir creando poco a poco una riqueza que va a hacer que todo el mundo esté un poquito mejor, y con eso ganaremos todos”, sostiene.