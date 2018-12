La palmera Laura Galván pide que voten su tapa de queso en Facebook para poder participar en Madrid Fusión

La palmera Laura Galván se ha dirigido a La Palma Ahora para recabar apoyo. Esta joven cocinera, natural de Santa Cruz de La Palma, que trabaja actualmente en el restaurante Appétit de Las Palmas de Gran Canaria, ha elaborado una tapa de queso para participar en la cumbre internacional de gastronomía Madrid Fusión, que se celebrará del 28 al 30 de enero en el Palacio Municipal de Congresos de la capital de España. “Para poder llegar a la final necesito ser la que más me gusta tenga en Facebook. Para ello, las personas que quieran votarme deben buscar la página Chef Lactalis, localizar la foto de mi tapa y darle un me gusta”, ha explicado a este digital. “Tengo como fecha tope para que me voten hasta el 7 de enero de 2019”, recuerda. También se pueden acceder a la página directamente a través del siguiente link: https://www.facebook.com/cheflactalisMF/photos/pb.1556996174547986.-2207520000.1543864297./2178131615767769/?type=3&theater

Laura ha elaborado una tapa con queso Flor de Esgueva, en una base de harina de algarroba, que tiene aroma y sabor semejante al cacao, bajo una espuma de Flor de Esgueva, y con una crema de chorizo de La Palma y dátiles. Como decoración, ha elegido un crujiente de caramelo y pistachos y brotes de berro

Esta joven estudió cocina y pastelería en el prestigioso Le Cordon Bleu London (Reino Unido), cursó un máster en Gastronomía y Management Culinario en Gasma y realizó sus prácticas en la Bodega 1900 (ElBarri), el restaurante del famoso Albert Adriá. También ha trabajado en Sevilla. En la actualidad, tiene su puesto laboral en el restaurante Appétit de Las Palmas de Gran Canaria.

“Espero poder representar a La Palma en la final de Madrid Fusión y elaborar mi tapa en directo ante un jurado”, comenta con ilusión.