La norteamericana Laura Pergolizz y su éxito mundial ‘Lost on you’, broche de oro para el Isla Bonita Love Festival

La norteamericana Laura Pergolizzi, más conocida en todo el mundo como LP, ha logrado superar todos los clichés y barreras comerciales de la música internacional para convertirse en la cantante y compositora LGTBI+ de moda en la actualidad. "El Isla Bonita Love Festival rompe moldes y anuncia con orgullo su actuación única en Canarias en el macroconcierto más internacional que haya visto La Palma y que se celebrará el próximo 20 de julio en el puerto de Tazacorte", se informa en nota de prensa.

LP completa el insuperable cartel de artistas que acudirán a esta edición del LOVE, junto a Prince Royce, Carlos Rivera, Mónica Naranjo, Pablo López, Fangoria, Agoney y Brian Cross. Los dos escenarios dispuestos para la ocasión acumularán un peso escenográfico que lo consolidan como el festival musical más potente de Canarias y el evento social más destacado del archipiélago en favor de los derechos sociales del colectivo LGTBI+.

La presencia en La Palma de la cantante procedente de Long Island (USA), que reside actualmente en Los Ángeles, no solo abre la puerta a un estilo musical capaz de conquistar por igual a hombres y mujeres, sino que contribuirá a lanzar el mensaje de integración social que persigue el proyecto promovido desde la Isla Bonita por el Cabildo y su empresa pública Sodepal.

LP solo actuará en España en: Barcelona (15 de julio), Madrid (16 de julio) y La Palma (20 de julio), en medio de una gira mundial que la llevará a multitud de grandes ciudades europeas.

El consejero delegado de la empresa pública Sodepal (Cabildo de La Palma), Jordi Pérez Camacho, como organizador del evento, ha destacado de forma especial la presencia de la cantante norteamericana en este macroconcierto para poner el colofón a una fiesta en pos de la integración. “Se trata de una importante incorporación para completar un elenco de artistas de una calidad tan lineal que sorprende y que permitirá dar a conocer aún más el proyecto social del Isla Bonita Love Festival”, destaca.

LP, un ejemplo de visibilidad

Laura es un ejemplo de visibilidad. En todos los videoclips que habla de amor no esconde su homosexualidad, y suele ser ella la protagonista de las historias que canta.

Según sus propias declaraciones, ser homosexual no significa diferencia alguna. “He podido crecer en un país donde podía ser exactamente lo que quería ser. Para mi ser homosexual es como tener los ojos verdes porque no puedo ser lo que no soy. No es sano ni necesario”.

Con esa espontaneidad comparte su vida en sus redes, haciendo partícipe a sus seguidores de sus relaciones amorosas, de sus éxitos discográficos y demás vivencias de su día a día.

Y llegó ‘Lost on you’ tras escribir para Rihanna o Cher

Con su inseparable ukelele, los matices de su voz, su naturalidad y seguridad en el escenario LP genera un efecto muy atractivo que se ayuda de su estilo andrógino y que sorprende a más de uno al conocer quién se encuentra detrás de una de las voces más singulares del momento.

Sus canciones, que abordan temas complejos como la sexualidad, el consumo de drogas y aristas espinosas de las relaciones humanas, rozan por momentos los límites de la censura.

Cuenta con un estilo más que propio y con sonidos que se acercan a Florence Welch o Janis Joplin, ha compuesto para Cher, Rihanna, Christina Aguilera, Leona Lewis o los Backstreet Boys. Pero fue su versión de Halo de Beyoncé la que marcó un antes y un después.

Esta interpretación le dio ‘el empujoncito’ previo para hacer oír sus propias composiciones. Así llegaron temas como “Into the wild” que tras ser incluido en el spot de un banco se viralizó, de tal forma que su nombre empezó a sonar con fuerza.

Pero la canción que la llevó a lo más alto fue, sin duda, Lost on you, un vídeo con el que lleva casi 300 millones de visualizaciones en YouTube. Está considerado su álbum más personal, con el que ha sabido mantener su visión de la música intacta, con sonidos tal y como los concibe y sin necesidad de ‘sobre producir’ un proyecto que emana de lo más profundo de la artista. Con él ha logrado el éxito en España y se ha convertido en número uno en muchos países.