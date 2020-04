Los Llanos es el municipio de la Isla con más denuncias (70) por incumplir el confinamiento tramitadas por la Policía Local

Los Llanos de Aridane es el municipio de La Palma que más denuncias registra por incumplir el confinamiento tramitadas por la Policía Local. Entre el 15 de marzo y el 12 de abril se han impuesto 70 propuestas de sanción. En total, este cuerpo ha realizado en la Isla en el citado periodo 161 denuncias y ha procedido a la detención de dos personas en Garafía.

En segundo lugar, se sitúa Santa Cruz de La Palma con 29 denuncias. Le siguen Breña Alta, 19; El Paso, 21; Tazacorte, 9; Garafía, 4; Barlovento, 3; Breña Baja, Puntallana y Villa de Mazo, contabilizan 2, mientras que en Puntagorda, San Andrés y Sauces y Tijarafe, no registran ninguna sanción impuesta por la Policía Local. De Fuencaliente no existen datos al no disponer de Policía Local.

El conjunto de los más de 80 cuerpos de Policía Local de Canarias ha llevado a cabo más de 100 detenciones y ha realizado 12.407 propuestas de sanción por incumplimiento de las restricciones a la movilidad establecidas el 14 de marzo, según la Asociación de Jefes y Subjefes de Policías Locales de Las Palmas.

El presidente de la Asociación de Jefes y Subjefes de policías locales de Las Palmas, José Luis Herrera León, lamenta en un comunicado que “la Delegación del Gobierno en Canarias no facilite a la opinión pública el trabajo realizado por los más de 3.200 policías locales de Canarias durante el primer mes del estado de alarma, mientras que sí difunde la labor de los compañeros y compañeras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el Archipiélago”. Este colectivo recuerda que “la Delegación del Gobierno es la administración competente en las Islas para ofrecer los datos de actuaciones de los diferentes cuerpos de seguridad a la hora de hacer cumplir el estado de alarma para evitar la expansión de la COVID-19, en base a lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”.

“Todas las policías locales de la Comunidad Autónoma deben cada día remitir a su respectiva Subdelegación del Gobierno una relación pormenorizada de las denuncias y los arrestos efectuados la jornada anterior. El objetivo de este procedimiento es que las autoridades dispongan de datos precisos para informar a los ciudadanos y ciudadanas, de forma transparente, de las actuaciones que efectúan los diferentes cuerpos de seguridad, que en el caso del Archipiélago son la Policía Local, Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Policía Nacional y Guardia Civil. Respecto a dicho protocolo, el colectivo de mandos de Las Palmas aclara que se cumple con la máxima diligencia por parte de todos y todas los jefes y las jefas en cada uno de los municipios”, asegura.

Para José Luis Herrera León, comisario Jefe de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Asociación de Jefes y Subjefes de Las Palmas, “en estos días tan difíciles todos los agentes municipales de las Islas están trabajando con gran profesionalidad, pues aportan lo mejor de sí mismos y contribuyen, en primera línea, a las actuaciones esenciales que se les han asignado en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el único propósito de poner fin a esta pandemia y de velar en todo momento por el bienestar de la ciudadanía y el interés general en todos los municipios, al ser el cuerpo de seguridad más cercano a los problemas de los vecinos y vecinas”.