La NASA incluye a la superluna 'confinada' en La Palma en su cuadro de ‘semifinalistas’ de imágenes de Astronomía del Día

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) incluyó la fotografía de la superluna captada en La Palma durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus Covid-19 en su cuadro de simifinalistas de imágenes Astronomía del Día. La instantánea, como se ha informado, fue realizada el pasado 8 de abril por el palmero José A. Arozena desde la ventada de una vivienda de Santa Cruz de La Palma.

Arozena explica que en “el Facebook de Apod (Astronomy Picture of the Day de la NASA) se suben fotos semifinalistas que no se declaran Apod, pero que consideran presentaciones notables”.