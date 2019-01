Nueva Canarias organiza un encuentro abierto y participativo por la igualdad

Cartel del encuentro por la igualdad.

“Ante el ataque de las organizaciones de la derecha más reaccionaria a nuestros derechos, Nueva Canarias organiza un Encuentro por la Igualdad para intercambiar opiniones y posicionarnos, desde la unidad en la diversidad, todas las organizaciones, colectivos y personas que pensamos que la igualdad real y efectiva no es sólo un derecho, sino una necesidad en la sociedad igualitaria que estamos construyendo”, informan en nota de prensa. Por eso, añaden, “llamamos a la unidad y les animamos a participar en este Encuentro por la Igualdad para recoger sugerencias con el fin de construir propuestas para la movilización del #8M en el que quede claro que con nuestros derechos no se negocia y que no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad”.

Este encuentro tendrá lugar este jueves, 17 de enero, a las 19.30 horas, en la Sala Centro (Calle O’Daly, 11) en Santa Cruz de La Palma. El mismo será presentado y moderado por Conchi San Blas, secretaria de igualdad de NC en La Palma, y contará con la presencia de Ana Montesinos, abogada feminista; Juan Antonio Padrón, representante del colectivo Hombres por la Igualdad; Ana León, secretaria de igualdad de IUC en La Palma; Jovita Monterrey, de la Ejecutiva Insular del PSOE y consejera de Bienestar Social del Cabildo Insular de La Palma y Luis Campos, diputado de Nueva Canarias.

Para el coordinador Insular de Nueva Canarias, Miguel Ángel Pulido, “este encuentro se sumará a las concentraciones de protesta, organizadas por los movimientos feministas de Andalucía y secundadas a nivel estatal, para este martes 15 de enero, contra las pretensiones de la extrema derecha, blanqueada por el PP y Ciudadanos, para dejar claro que los derechos de las mujeres no se negocian ni se frenan, bajo ninguna circunstancia, mostrando el rechazo de la sociedad palmera a cualquier planteamiento que suponga un freno al avance en el derecho de igualdad de las mujeres”.

Por tanto, añade Pulido, “hoy como ayer, es necesaria la movilización democrática en defensa de las libertades y derechos conquistados en el Estado porque pueden perderse y porque es una obligación seguir trabajando por una sociedad libre, de valores, descentralizada, plural, feminista, defensora del medioambiente, inclusiva y acogedora, en el que las mujeres dejen de ser víctimas de la violencia de género y estén en plena igualdad de condiciones que el resto de la sociedad”.

Hay que combatir, apeló, “las propuestas autoritarias, xenófobas y machistas desde unas instituciones transparentes, volcadas en la defensa de los derechos humanos y capaces de dar respuesta a las necesidades de la gente, creando empleo, favoreciendo el acceso a la vivienda y prestando unos servicios públicos sanitarios y educativos de calidad. Ese es el único camino para reducir la base social a la derecha más extrema y evitar que se repita una historia que no hace tanto, en la primera mitad del siglo pasado, llevó a la humanidad a vivir una de los periodos más violentos y atroces”, según Miguel Ángel Pulido.