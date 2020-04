‘La Palma Renovable’ participa la conmemoración del 50 aniversario del ‘Día de La Tierra’

La Palma Renovable participa este próximo viernes, 24 de abril, en el evento internacional de conmemoración del 50 aniversario del Día de La Tierra, indica en una nota de prensa. En la conferencia, Nuria Albet, una de las coordinadoras del proyecto, tendrá oportunidad de exponer la experiencia llevada a cabo en La Palma con esta iniciativa promovida desde la ciudadanía y financiado por el Cabildo con el objetivo de alcanzar una isla 100% renovable y descarbonizar su economía siguiendo siempre un modelo democrático, descentralizado y participativo.

Estos objetivos y el trabajo realizado en La Palma hasta el momento, se apunta en la nota, han conseguido que La Palma Renovable haya sido seleccionada para participar en las actividades del evento de conmemoración del 50 aniversario de la Día La Tierra junto a otros invitados como representantes de las Naciones Unidas, el gobierno del Reino Unido, centros de estudios científicos, empresas, artistas, activistas y sociedad civil.

El evento, organizado por la red social We Don't Have Time en colaboración con las organizaciones Exponential Roadmap and Earth Day Network, se transmitirá en vivo on line como parte de los eventos del 50 aniversario del Día de la Tierra 2020, que durarán una semana.

En esta conferencia “libre de vuelos” de la Semana del Día de la Tierra, los participantes se encuentran a través de internet, coordinados desde los estudios We Don't Have Time en Estocolmo y Washington DC, y se celebra entre el lunes 20 de abril y el viernes 24 de abril, siendo este último el día el que contará con la participación de Nuria Albet como coordinadora de La Palma Renovable.

El evento culmina con “un hackathon climático, un tipo de encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software climático en sábado 25 de abril”.

El público, añade, “proveniente de aproximadamente 100 países, podrá ver e interactuar en las conferencias diarias desde la comodidad de sus hogares o lugares de trabajo registrándose en el sitio web del evento”. Los cerca de 100 invitados, “que abordaran temas que van desde las finanzas climáticas y la alimentación y la agricultura hasta la economía circular y el consumo, las grandes ideas y el gobierno local”.

Cabe recordar, se señala en la nota, que La Palma es una de las seis islas piloto que forman parte de la iniciativa que la Comisión Europea pone en marcha para el proceso de transición energética con territorios insulares, para ayudarlas a ser más autosuficientes, prósperas y sostenibles: La Palma trabaja actualmente en el desarrollo de su agenda de transición energética con el apoyo de la Secretaría de Energía Limpia para Islas de la UE de la Comisión Europea.

“Una vez más”, concluye, “el proyecto de La Palma Renovable se posiciona en el escenario internacional como ejemplo de agenda de transición energética participada y sostenida tanto por las administraciones públicas como por el empresariado y la ciudadanía”.