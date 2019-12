La Palma se vuelca con el estreno de la serie ‘The Witcher’ rodada en la Isla

La Isla de La Palma “se vuelca con el estreno de la serie The Witcher (El Brujo), una esperadísima producción audiovisual a nivel internacional que se rodó en su mayor parte en el territorio insular y que dejó en la Isla Bonita un impacto valorado en dos millones de euros”, se indica en una nota de prensa del Cabildo. La producción que protagoniza el actor Henry Cavill “es hasta la fecha el trabajo fílmico más importante de cuantos se han grabado en La Palma gracias a la labor que para ello desarrolló el Cabildo Insular y la empresa pública Sodepal a través de la oficina de La Palma Film Commission”.

La consejera de Promoción Económica y Sodepal, Raquel Díaz, junto a la coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso, han explicado este viernes en rueda de prensa algunas acciones enmarcadas en una estrategia de promoción de la Isla “en base a la la enorme expectación que el lanzamiento de esta serie está despertando a nivel mundial debido a la gran fama de las novelas de género fantástico en las que está inspirada la serie”.

“La Palma puede y debe estar orgullosa del hecho de que la primera temporada de esta serie esté ambientada en localizaciones de nuestra Isla. Dentro de unos días The Witcher llegará a las pantallas de millones de hogares en el mundo en el soporte de una de las plataformas audiovisuales de mayor auge internacional como es Netflix y con el aval de que su historia ya ha cautivado a millones de seguidores y fans en todo el planeta por sus libros y videojuegos. Estamos ante todo un fenómeno multimedia y ahora es el momento de decirlo alto y claro a todo el mundo: The Witcher se rodó en la Isla de La Palma”, ha asegurado hoy Raquel Díaz ante los medios de comunicación.

La consejera ha recordado que en marzo del presente año un gran equipo internacional integrado por más de 200 personas llegó a Isla de La Palma para rodar escenas de The Witcher durante dos semanas. La gran producción requirió de 150 personas de la Isla que actuaron como extras en el rodaje. Se grabó, entre otras, en localizaciones como La Cumbrecita o el Llano del Jable (El Paso), La Zarza y Juan Adalid (Villa de Garafía) o el Bosque de Los Tilos (San Andrés y Sauces).

Raquel Díaz ha explicado que con motivo del lanzamiento de la serie, el Cabildo a través de La Palma Film Commission y con la colaboración de los ayuntamientos, desarrollará sendos maratones audiovisuales con la proyección de los primeros capítulos de la serie en los tres municipios que acogieron los rodajes. El viernes 20 se celebrará en la Casa de la Cultura de El Paso a partir de las 16:30 horas; ese mismo día en la Casa de la Cultura de Santo Domingo de Garafía a partir de las 20 horas; y el sábado, en la Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces a partir de las 17:00 horas

Por su parte, la coordinadora de la oficina de La Palma Film Commission, María José Manso, destacó que “el rodaje de The Witcher en La Palma ha sido la mejor noticia y la mayor recompensa al trabajo realizado hasta la fecha por la Film Commission palmera. Es importante que se sepa que, sin duda, estamos ante un fenómeno que está consiguiendo un gran efecto llamada que hace que otras producciones muy importantes se interesen por la Isla. A partir del 20 de diciembre el efecto The Witcher-La Palma se va a reforzar porque la serie va a entrar en el gran imaginario colectivo internacional y, por ello, no debemos de dejar de decirle al mundo que esos paisajes y esas localizaciones que se ven en la serie pertenecen a la Isla de La Palma, un territorio insular privilegiado en su condición de gran plató natural repleto de variopintos paisajes en los que enclavar una historia audiovisual”.

En la rueda de prensa, Díaz y Manso apelaron a la ciudadanía de La Palma a usar las redes sociales para difundir la asociación The Witcher-La Palma utilizando los hashtags (etiquetas) #TheWitcherLaPalma #TheWitcher #LaPalma #TheWitcherFilmingLocations y #TheWitcherlocalizaciones. Además, los perfiles en redes de La Palma Film Commission también difundirán imágenes promocionales en las que aparecen los personajes protagonistas de la serie asociados a distintas localizaciones de la isla.

Entre lo que se podrá ver en redes sociales, se encuentra un vídeo con un saludo de la directora de casting de The Witcher, Katharina Hofmann, extensivo a la Isla de La Palma y especialmente a todas las personas y empresas que se involucraron con el rodaje de la serie. La promoción del rodaje de The Witcher en la isla también tendrá visibilidad en las salas de cine palmeras.

“El encanto de La Palma como plató audiovisual natural y los beneficios fiscales de los que las productoras se benefician al venir a rodar a Canarias son dos valores que cualquier palmero o palmera puede difundir usando estas etiquetas en redes sociales al referirse a la serie o al compartir los posts de La Palma Film Commission, de forma que entre todos y todas podamos hacer un aporte real a la dinamización socioeconómica de la Isla de La Palma, ya que tras un rodaje o grabación de este nivel son muchos los sectores directa e indirectamente beneficiados”, afirmaron la consejera del Cabildo y la coordinadora de La Palma Film Commission.

The Witcher

La serie The Witcher protagonizada por el actor Henry Cavill, conocido por su papel como Superman, está basada en la saga de novelas fantásticas del polaco Andrzej Sapkowski. Cavill interpreta el personaje de Geralt de Rivia, un brujo cazador de monstruos modificado genéticamente que busca su lugar en el mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias. La trama se completa con la aparición de una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, lo que les unirá en su periplo.

Freya Allen, Anya Cholatra, Eamon Farren, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musial, Wilson Radjou-Pujalte y Anna Shaffer forman parte del resto del reparto.

La expectación previa que está generando el estreno de la serie ha hecho que The Witcher haya sido renovada por una segunda temporada, cuando aún no se ha estrenado la primera.