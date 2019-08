“La Palma sigue agilizando trámites porque no hay ninguna decisión tomada sobre el TMT”

El Cabildo de La Palma ha agilizado los trámites medioambientales con el objetivo de que antes de que finalice septiembre el consorcio del gran telescopio TMT pueda solicitar de nuevo la licencia de instalación en dicha isla y decidir definitivamente en octubre si elige Canarias o Hawái.

El presidente del Cabildo palmero, Mariano H. Zapata, ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación que una sentencia judicial establecía una serie de condicionantes medioambientales para la concesión de la licencia al TMT, que se situaría en las cumbres del municipio de Puntagorda.

Estos condicionantes se han establecido después de que la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción recurriese la primera solicitud de licencia del TMT al entender que no se había efectuado el correspondiente estudio de impacto ambiental. Mariano H. Zapata ha precisado que el Cabildo ha decidido no recurrir la sentencia y, por el contrario, realizará las mejoras solicitadas para que se pueda conceder una nueva licencia de instalación.

Por ello este miércoles se ha enviado al Boletín Oficial de la Provincia la relación de los nuevos trabajos que exige el área de Medio Ambiente con el objetivo de que se publique lo antes posible y que en el plazo de 15 días hábiles los pueda acometer el Ayuntamiento de Puntagorda.

El Cabildo palmero trabaja en coordinación con el citado Ayuntamiento y con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y según sus cálculos, antes de que finalice septiembre el TMT podría tener una nueva licencia, como ya adelantó este digital.

"Vamos a seguir trabajando porque no hay ninguna decisión tomada", añadió Hernández Zapata, quien indica que hoy ha habido contactos con el consorcio del TMT para tener una reunión el próximo mes. Entiende el presidente palmero que la reunión "importante" y en la que se adoptará la decisión "definitiva" sobre si el telescopio se instala en Hawái o se elige "el plan B", La Palma, se adoptará en octubre.

Añadió Hernández Zapata que no está contento ni le resulta agradable ver cómo pueden fracasar los proyectos en otros territorios, en alusión al rechazo social que ha suscitado la instalación del TMT en la montaña de Mauna Kea en Hawai, que era el lugar elegido inicialmente para edificar el telescopio de 30 metros.

No obstante recordó que la semana pasada durante la reunión del Consejo Rector del IAC el ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque, hizo declaraciones de apoyo "total" a la instalación del TMT en La Palma y de hecho el instituto astrofísico ha retomado las conversaciones para que la isla siga teniendo posibilidades de albergar este gran telescopio en los montes de Puntagorda. No hay nada decidido hasta este momento, reiteró Mariano Hernández Zapata, quien puntualizó también que "la isla de La Palma no ha se parado y ha seguido trabajando".