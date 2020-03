Palmeros que levantan ánimos en Madrid

“La situación por la que estamos pasando obliga a muchas personas a permanecer 24 horas encerradas dentro de casa, aislando a mayores que viven solos, niños que no pueden salir a jugar o personas que, en su día a día solo reciben malas noticias al encender el televisor. Se ha estudiado que, salir a aplaudir en homenaje a los sanitarios que están luchando a primera línea de guerra, mejora nuestra salud mental y hace que está cuarentena se haga más amena”. Una familia palmera, de Los Llanos de Aridane, que reside en Madrid ha adoptado la iniciativa de salir a aplaudir desde otro enfoque: “Tenemos dos altavoces en casa y podemos aprovecharlos para poner aplausos y que se escuchen más altos ¿Verdad?”, todo comenzó así, comenta Guillermo a La Palma Ahora. Pero luego surgieron las ideas: “¿Y por qué no ponemos música para los niños?”, decían Gonzalo y María José. Por otro lado, David pensó que sería una buena idea colgar unas luces de Navidad de color azul en honor a los sanitarios. Todo este cúmulo de ideas desató una costumbre que muchos esperan cada tarde. “Nos llegan mensajes privados haciéndonos peticiones, los niños salen a bailar y los padres agradecen nuestra labor; nos cuentan que los niños están toda la tarde preparándose y mirando el reloj para que sean las 20:00 horas y salir al balcón”. Aseguran que “es muy difícil estar pasando esta situación y encima tener a los niños aburridos; no sabéis lo duro que es, gracias por ayudarnos", expresan a través de las redes sociales.

“Son personas mayores, sanitarios, jóvenes y niños que cada día salen a disfrutar de esos 10 minutos de alivio, de desconexión de las malas noticias que tenemos durante el resto del día, y que nos devuelve la esperanza”, aseguran. Esta familia canaria manifiesta “con emoción que el mejor momento del día es cuando salen al balcón y observan todas las luces iluminando el cielo mientras escuchan las melodías que han preparado previamente durante la tarde, acompañados de todos sus vecinos, niños, adultos, personas mayores que disfrutan de esos diez minutos de alegría”, explican.

La iniciativa de esta familia invita a “no dejar que esta cuarentena nos apague, sigamos brillando, porque juntos somos más fuertes, y cuando esto pase, nunca nos volverá a pasar”.

#QUEDATEENCASA

